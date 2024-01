Botânico tem colônia de ferias!

A agenda no Zoo SP e no Jardim Botânico está imperdível! Quem ficar em São Paulo no mês de janeiro terá a opção de conhecer mais sobre espécies ameaçadas de animais e plantas por meio de visitas aos bastidores do maior zoológico do país e ao quase centenário Jardim Botânico, ambos localizados no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, na zona sul da capital paulista.

A Colônia de Férias foi preparada pelo time de educação para conservação, e as famílias poderão escolher em quais dias desejam inscrever as crianças. As atividades no Zoo SP abrangem uma caça ao tesouro especial; visita à cozinha dos animais que prepara e fornece cerca de duas toneladas de comida por dia; além de bate-papo com biólogos, veterinários e uma volta no parque para conhecer os moradores do local.

Já no Jardim Botânico serão realizadas oficinas sobre Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANC’s) para a criançada colocar a “mão na massa” e descobrir novos aromas e sabores. Também haverá uma expedição especial pelos espaços do jardim, como Museu Botânico, Estufa da Mata Atlântica e apresentação de histórias de um naturalista. Os educadores ensinarão ainda como fazer um terrário para que cada aventureiro construa sua minifloresta personalizada.

A colônia de férias tem o objetivo de conectar as crianças com a natureza por meio de experiências que permitam aprender sobre o mundo das plantas e dos animais, reconhecer a importância dos zoos e jardins botânicos na conservação da biodiversidade e estimular atitudes sustentáveis. Os ingressos para crianças custam R$99 por dia. As atividades serão realizadas entre 16 e 19 de janeiro. Consulte a programação.

Serviço:

Programação e valores: https://zoologico.com.br/atracoes/;

Inscrições abertas até 11 de janeiro. Data do evento: 16 a 19 de janeiro de 2024 – Inscrições limitadas. Horário: 13h30 às 17h30.