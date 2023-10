Bosque da Saúde tem Parque Lúdico

Ocupar os espaços públicos é a melhor maneira de tornar a cidade mais humana e segura. Mais do que isso, uma cidade onde a população usa suas praças e outros equipamentos tende a ter mais cuidados, já que o uso incentiva a cidadania, ou seja, as pessoas cobram mais pela manutenção de serviços e equipamentos.

No Bosque da Saúde, essa semana uma praça ganhou novas cores, brinquedos, projeto lúdico para estimular a criatividade e a atividade física das crianças. De acordo com a Prefeitura, este é o segundo Parque Lúdico implantado na cidade – o anterior foi implantado no final de julho na Praça São Sebastião, no Sacomã.

Coincidência ou não, o endereço escolhido foi a Praça Professor Amaro de Abreu Filho, que tem esse nome em homenagem a um educador, fundador do hoje extinto Colégio Bilac, que funcionava no mesmo bairro do Bosque da Saúde.

O Parque foi criado pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e inaugurado em pleno Dia das Crianças, já que é inteiramente dedicado à primeira infância.

“Inaugurar o segundo play lúdico da cidade no Dia das Crianças tem uma simbologia muito importante e nós vamos fazer mais oito equipamentos desse, um equipamento voltado especificamente para primeira infância com todos os brinquedos e a sua formatação para o desenvolvimento lúdico e cognitivo”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “Além de ser tudo muito bonito, também tem toda essa questão de a gente ter um olhar da forma com que a criança vai poder brincar, para poder fazer suas brincadeiras de forma segura e lúdica”, completou Nunes.

As atividades que podem ser desenvolvidas no Parque Lúdico têm o propósito de fortalecer o desenvolvimento físico e cognitivo, promovendo brincadeiras e interações entre elas. As cores vibrantes, os desenhos e a própria geometria desses espaços são estímulos ao aumento da capacidade sensorial e motora, além de desenvolverem a imaginação. A Prefeitura ainda garante que cada detalhe foi planejado para garantir segurança e possibilidades de brincadeiras.

“A gente teve a oportunidade de criar quase um parque linear reaproveitando e dando uma área muito melhor para toda comunidade local”, disse o secretário das Subprefeituras, Alexandre Modonezi. “Obras assim mudam a vida de quem mora no bairro. Vamos fazer várias outras na cidade. Temos uma ação estendida das pequenas intervenções para melhorar a vida da população”, concluiu o secretário.

O play lúdico da Saúde dispõe de um labirinto transparente para que as crianças criem soluções sem o risco de se assustarem com as paredes. Nos relevos, escorregadores e escaladas podem ser improvisados. O piso monolítico, especialmente escolhido por sua textura mais suave, foi instalado para absorver impactos, assegurando que as brincadeiras possam durar ainda mais. Diferentemente do concreto tradicional, este tipo de piso não possui essa composição, e sua superfície emborrachada é resultado de um micro revestimento asfáltico.

Enquanto as cores e formas despertam a criatividade, a pista de pump track proporciona um espaço para o desenvolvimento das habilidades esportivas das crianças. Com curvas suaves especialmente desenhadas para os pequenos, essas pistas oferecem muita emoção e diversão para quem gosta de patins, bicicletas e patinetes.

Desenvolvido pela SMSUB, o play lúdico da Saúde levou cinco meses para ser concluído e outras oito novas unidades estão em fase de desenvolvimento. Por enquanto, os bairros definidos são: Santo Amaro, Vila Mariana, Itaquera, Capela do Socorro, Freguesia do Ó e Butantã.

Academia da Terceira Idade e Cachorródromo

A revitalização da Praça Professor Amaro de Abreu adaptou o espaço às árvores existentes no local, tornando o ambiente não apenas bonito, mas também agradável do ponto de vista climático. A praça também tem um espaço para cachorros e academias da terceira idade.