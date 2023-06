Bolo de milho é destaque em comedorias das unidades Sesc

São muitas as iguarias com sabor de festa junina. Mas, se a gente fosse eleger um ingrediente que tem mais gosto de quermesse, provavelmente o mais votado seria o milho, que está na pipoca, na canjica, no curau, na pamonha, no suco e, claro, no bolo!

Uma dica para os fãs do milho é conferir o bolo de milho Sesc. Neste mês de junho, as Comedorias do Sesc São Paulo estão servindo o Bolo de Milho Sesc, uma receita autoral e desenvolvida pelas equipes da rede exclusivamente para este mês!

Historicamente, as festas juninas servem preparações à base desse ingrediente, pois junho é o mês de sua safra. É quando, após tempos de plantio, a fartura é colhida nos milharais e as famílias veem a oportunidade de cozinhar preparações típicas.

Para valorizar essa tradição brasileira, os profissionais criaram uma receita de Bolo de Milho Sesc para oferecer nas Comedorias!

E quem quiser ainda encontra a receita do bolo de milho no site do Sesc: sescsp.org.br/bolo-de-milho-sesc-celebra-tradicoes-juninas/

Na zona sul de São Paulo, o bolo de milho está à venda nas unidades Vila Mariana, Ipiranga, Santo Amaro e Interlagos. Aproveite para conhecer as atividades disponíveis nesses lugares – o Sesc Ipiranga, por exemplo, tem um quintal ideal para curtir o clima junino;

Tem ainda no Sesc Avenida Paulista e no 24 de Maio, região central.

Também é possível encontrar em várias unidades do interior do estado e em outras regiões da capital.

Além Bolo de Milho Sesc, algumas unidades complementam seus cardápios com itens juninos específicos.

No Sesc 24 de Maio, por exemplo, na região central de São Paulo, o cardápio temático da unidade contempla creme de pipoca com calda de rapadura, curau, bolo pamonha com açúcar e canela, cuscuz, mix de milho salgado e amendoim doce e brigadeiro de milho com farofa de erva-doce. De 1/6 a 2/7.

Os endereços e horários de cada unidade estão disponiveis em sescsp.org.br.