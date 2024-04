Bolinhos: petisco que se destacam no concurso Comida di Buteco

O roteiro do Concurso Comida di Buteco, que está em sua 12a edição na capital paulsita e 24a no país, “Somos Todos Buteco”, inclui vários botecos que resolveram inscrever bolinhos como petisco para disputar o melhor boteco do país. Na semana passada, já indicamos alguns – confira em nosso site – jornalzonasul.com.br.

No concurso, depois de eleitos os campeões de cada circuito, um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o melhor do país. E em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o campeão nacional.

Na edição 2024 o tema para as criações gastronômicas é livre! Em todo o Brasil, são mais de 1000 butecos participantes, mas o São Paulo Zona Sul indica um roteiro próximo para facilitar e baratear o acesso.

Veja alguns dos participantes da região de Vila Mariana, Saúde, Jabaquara, Ipiranga e Campo Belo. Para conferir o horário de funcionamento ou visite o site do concurso, que traz a relação completa de participantes por cidade: comidadibuteco.com.br

Barxaréu

O buteco está nessa edição com o Bolinho Duas Manas, um bolinho de fubá com recheio de costela, acompanha maionese caseira.

Fica na Rua Joaquim Távora, 1150 | Vila Mariana. Telefone: (11) 5539-2444

Benja Bar

No Campo Belo, outro bar onde um petisco em forma de bolinho – é o Croquete da Vovó Zenyth. Crocante por fora e suculento por dentro, tem carne de pernil delicadamente desfiada com saboroso tempero de família. Acompanha geleia de abacaxi com dedo-de-moça.

Fica na Rua Vieira de Moraes, 1034. Campo Belo. Telefone: (11) 5542-6196

Boteco do Murruga

E se em vez de bolinho, o bar oferecer um bolo? O Bolo do Caco é um pão típico da Ilha da Madeira (Portugal) recheado com bacalhau com natas a moda Murruga.

O boteco fica na Avenida Mascote, 80 | Vila Mascote. Telefone: (11) 96290-0205

Brazucas Wines Bar e Bistrô

Na região do Jabaquara não são tantas opções de botecos participantes. Então, vale conferir o Brazucas, onde o petisco tem nome caprichado: Vacam – buci ao Merlot. O petisco é feito de Pimenta Cambuci recheada de vaca atolada.

Fica na Avenida Damasceno Vieira, 751 – Vila Mascote. Telefone: (11) 97052-2572.