Bloquinho pra crianças? Na Vila Mariana tem

Tem Carnaval para diferentes públicos e gostos na região da Vila Mariana. Até para famílias que levam crianças ou para fãs de sertanejo. Confira!

Berço Elétrico

Em sua 4ª edição, o Berço Elétrico estima sacudir cerca de 10 mil foliões com repertório eclético, que inclui as marchinhas típicas de carnaval, músicas infantis, clássicos do axé music, e hits dos anos 80, 90. A folia, com entrada franca, acontece no dia 19 de fevereiro, das 10h às 15h, na Praça Rosa Alves da Silva, na Vila Mariana.

O local, uma praça bonita e gostosa situada a 800m do metrô Ana Rosa (linha Azul/linha Verde), ainda conta com toda infraestrutura para os pais se divertirem com conforto e segurança, como espaço para fraldário com trocadores e de amamentação com poltronas, banheiro adaptado para crianças. Para proteger a audição dos bebês e da garotada, o volume de som da banda é controlado por monitor de decibéis.

Segundo Diogo Rios, idealizador do bloco, o Berço Elétrico deste ano mantém o seu caráter social e receberá doações de roupas de bebês e crianças, fraldas descartáveis e de pano, produtos de higiene e pomadas para assadura, em prol das entidades assistenciais como a Lalec – Lar Amor, Luz e Esperança da Criança -, que acolhe crianças e bebês em situação de vulnerabilidade em São Paulo. A organização do Berço Elétrico também promoverá uma ação sustentável em que vai recolher todo lixo reciclável descartado durante a folia, para a destinação correta em parceria com cooperativa de catadores.

O Bloco do Berço Elétrico surgiu de uma brincadeira. Foi em 2018, quando o casal Diogo Rios e Julia Maturana decidiu levar o filho Pedro, então com 11 meses, para curtir o carnaval de rua, mas precisavam garantir a sua segurança e conforto.

Assim, com muita criatividade e disposição, adaptaram o berço do bebê, com rodinhas, guarda-sol e enfeites e o levaram pra curtir a folia com o criativo nome “Berço Elétrico”. O sucesso foi imediato!

Para a surpresa dos papais do Pedro, milhares de pessoas que não se divertiam por terem uma criança pequena, os apoiaram e sentiram-se motivados com esta iniciativa.

E no ano seguinte, foi lançado o Bloco do Berço Elétrico, que revolucionou a festa paulistana ao oferecer um espaço seguro e com infraestrutura total aos pequenos foliões e suas famílias.

Sertanejo

O bloco Villa Country Pinga Ni Nim promete proporcionar o maior e mais divertido carnaval do Brasil em 2023, combinando a folia do carnaval com o que há de melhor na música sertaneja. O trio elétrico levará ao público gratuitamente os maiores sucessos sertanejos com a banda Villa Country Band, Erikka, Anderson e Alyson, Pedro Henrique, Edson e Enrique e Bruno e Márcio.

Para este ano, o bloco conta com muitas duplas sertanejas, artistas experientes que comandam o palco do Villa Country há muitos anos .

Será dia 20, 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, 220 – Vila Mariana, em frente ao Ibirapuera