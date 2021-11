Bloom: espetáculo circense na Vila Mariana

Após anos atuando como dupla, a Cia. LaMala se apresenta em forma de coletivo acrobático com o projeto “ Bloom “ , espetáculo que pode ser visto n o Sesc Vila Mariana de 19 a 21 de novembro . A Cia traz em cena 7 artistas carregando para o palco ancestralidades, histórias pessoais, repertório de gestos, movimentos e acrobacias .

Ingressos já podem ser adquiridos pelo portal Sesc SP e na unidade do Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141). Nas apresentações é obrigatório a apresentação do comprovante de vacina e a utilização de máscara.

“Bloom” se desenvolve a partir do processo de distinção e valorização das individualidades, passando por momentos de reconhecimento do outro até a potência do encontro e das possibilidades acrobáticas ampliadas a partir dele. O espetáculo tem como referência as estações do ano, onde o florescer (bloom) da primavera concentra toda a potência da reunião dos artistas em forma de cor, sonoridade e movimento.

Em “Bloom” a crítica à influência eurocêntrica é vista em forma de valorização do artista nacional, olhando para as origens rítmicas e arquetípicas por meio da pesquisa das músicas, brincadeiras e danças da cultura popular brasileira. A trilha sonora acompanha a ideia, construindo e desconstruindo os ritmos, passando pelo samba, choro, forró e carimbó. O figurino apresenta, além das cores que se intensificam no florescer da primavera, elementos artesanais da cultura popular como o crochê e grafismos indígenas e africanos.

A Companhia LaMala foi fundada em 2005 no encontro de Marina Bombachini e Carlos Cosmai, no Núcleo de Montagem Circense da Escola Livre de Teatro de Santo André e que posteriormente estudaram no CEFAC (Centro de Formação em Artes Circenses). Atua há 16 anos, tendo participado de importantes ações culturais e festivais nacionais e internacionais de Circo, tais como: Circos (São Paulo – Sesc SP), Festival Mundial de Circo (Minas Gerais), Festival de Circo do Brasil (Recife) e Fira Trapeze de Reus (Espanha).

Comprovante de vacinação

Desde 04 de outubro, passou a ser necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 (pelo menos a 1ª dose) e documento com foto para ingressar em todas as unidades do Sesc no estado de São Paulo. O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico ou digital, recebido no ato da vacinação ou o comprovante digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConecteSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. Para mais informações, acesse: www.sescsp.org.br/voltagradual. O distanciamento físico, a utilização de máscara cobrindo boca e nariz, assim como a medição de temperatura dos visitantes na entrada da unidade, seguem sendo obrigatórios.

Serviço

Bloom

De 19 a 21 de novembro

Sexta e sábado, às 21h, domingo, às 18h

Ingressos: pelo portal Sesc SP e no dia 17 na unidade do Sesc Vila Mariana – R$ 20 (Credencial Plena, estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$ 40 (inteira)

Classificação: 10 anos

*Obs.: é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação e do documento com foto, além do uso de máscara durante toda a apresentação