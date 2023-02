Bloco da Preta não sai

O Carnaval continua na capital paulista. Nesse fim de semana de “pós Carnaval”, ainda tem boa programação na Vila Mariana, com várias atrações, inclusive mega blocos na região do Ibirapuera. Mas, haverá um desfalque importante: o Bloco da Pretta, comandado pela cantoroa Pretta Gil, esse ano precisou cancelar a participação no Carnaval de Rua paulistano por conta do tratamento da artista, que passa por quimioterapia. A apresentação de Pretta no Rio de Janeiro também foi cancelada. Em São Paulo, ela estaria na região do Ibirapuera no domingo, 26, a partir do meio-dia.

A folia na região começa no sábado, 25, com o Bloco do Descubra. Das 13h às 18h, eles comandam a festa ao som de pagode na Av. Helio Pellegrino, com concentração no número 800 e desfile até o número 200.

Ainda no sábado, também entre 13h e 18h, o som potente do Navio Pirata, com Baiana

System se apresenta no Ibirapuera, com concentração na Av. Pedro Álvares Cabral, atingindo a região entre Obelisco e Monumento às Bandeiras. O som do grupo é o reggae.

No dia 26, o Bloco do Síndico é que vai ocupar a Av. Helio Pellegrino, das 13h às 18h, novamente no trecho entre os números 200 a 800, com foco na MPB.

No domingo, 26, com o cancelamento do Bloco da Pretta, não haverá Carnaval na região do Ibirapuera.

Mas, tem em Moema, das 14h às 19h. O Bloco da Confraternidade vai desfilar das 14h às 19h com suas marchinhas tradicionais, sob o comando da Banda do Batata. A concentração será na R. Anapurus altura do nº 1415. Depois, o bloco circula em outras ruas do bairro: Al. Anapurus 1415, Av. Jurema, Al. dos Aicás, Av. dos Imarés, Al. dos Anapurus 1415

Evento aprovado

Segundo a prévia da pesquisa feita pelo Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura aponta que a organização do carnaval de rua, teve 96,3% de aprovação, resultado 14% maior que em 2020 com nota de 8,8, em escala de zero a dez. Já para o público que esteve no sambódromo a nota final foi 9 (mais de 50% deram 10).

Outro dado de destaque do levantamento foi o crescimento da participação feminina no evento. No carnaval de rua, até o último final de semana, elas totalizaram 57,8% do público, crescimento de 2,3% com relação a 2020. No masculino, houve uma queda proporcional de 3%, fechando em 41,9%. O público feminino foi maior também no sambódromo, nos desfiles das escolas de samba: 59,7%.