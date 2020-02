Bloco Bem Sertanejo estará no Ibirapuera no domingo

Neste domingo (23/2), entre a Praça Armando de Salles Oliveira e Avenida Pedro Álvares Cabral (em ambos os sentidos), a partir das 14h irá acontecer o “Bloco Bem Sertanejo”, bloco que contará com a presença do conhecido cantor Michel Teló. O bloco tem a previsão de término a partir das 18:30h, porém a CET estará na região do Ibirapuera monitorando o trânsito das 7h até as 21h.

Para o desfile do bloco, a partir das 20h de sábado (22/2), a alça de retorno da Praça Escoteiro Aldo Chioratto ficará interditada até as 21h do domingo (23/2).

A CET irá bloquear e implantar desvios nas imediações do evento, com o intuito de garantir as condições de segurança e conforto dos foliões, além de motoristas e pedestres que estejam de passagem pela região.

Percurso do bloco

– Praça Armando de Salles Oliveira;

– Av. Pedro Álvares Cabral (ambos os sentidos), entre a Praça Armando de Salles Oliveira e a Praça Ibrahim Nobre.

Interdições

– Av. Pedro Álvares Cabral, em ambos os sentidos, entre a Praça Escoteiro Aldo Chioratto e Praça Armando de Salles Oliveira;

– Rua Abílio Soares, entre a Rua Mal. Maurício Cardoso e a Av. Pedro Álvares Cabral;

– Praça Armando de Salles Oliveira;

– Rua Manuel da Nóbrega, ambos os sentidos, entre a Praça Dia do Senhor e a Praça Armando de Salles Oliveira;

– Rua Manuel da Nóbrega, ambos os sentidos, entre a Praça Armando de Salles Oliveira e a Rua Nábia Abdala Chohfi;

– Rua Nábia Abdala Chohfi.

Alternativas

Os veículos provenientes da Avenida Brasil, sentido Aeroporto, devem utilizar o seguinte desvio:

– À direita na Rua Manuel da Nóbrega, seguindo pela Avenida República do Líbano, seguindo em frente pela Avenida Indianópolis e à direita na Avenida Moreira Guimarães.

Os veículos provenientes da Avenida Brasil, sentido Vila Mariana, devem utilizar o seguinte desvio:

– À esquerda na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, à direita na Rua Jundiaí, à esquerda na Rua Manuel da Nóbrega, à direita na Rua Otávio Nébias, à direita na Rua Doutor Rafael de Barros, à esquerda na Rua Tutóia, seguindo em frente pelo Viaduto Tutóia, seguindo em frente pela Rua Doutor Amâncio de Carvalho.

Os veículos provenientes da Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, devem utilizar o seguinte desvio:

– À direita na Rua Marechal Maurício Cardoso, à direita na Rua Abílio Soares, à esquerda na Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, à esquerda na Avenida Brigadeiro Luís Antônio e à direita na Avenida Brasil.

Os veículos provenientes da Avenida República do Líbano, sentido Bela Vista/Centro, devem utilizar o seguinte desvio:

– Avenida República do Líbano, à esquerda na Rua Antônio Bento e à direita na Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Os veículos provenientes da Avenida República do Líbano, sentido Pinheiros/Avenida Brasil, devem utilizar o seguinte desvio:

– Avenida República do Líbano, à esquerda na Rua Antônio Bento, à direita na Rua Veneza e à esquerda na Avenida Brasil.

Para os usuários provenientes da Zona Sul em direção a região de Pinheiros e Moema, a orientação é utilizar o eixo Indianópolis e República do Líbano.

Em razão do desfile do Monobloco, os portões 9 e 10 de acesso ao Parque do Ibirapuera permanecerão fechados.

Transporte Coletivo

As linhas de ônibus que operam pela região do Ibirapuera terão mudanças em seus itinerários durante a interdição das vias. As mudanças serão acompanhadas pela SPTrans e podem ser conferidas no site: http://www.sptrans.com.br/.

Recomendações

– Dê preferência à utilização do transporte coletivo;

– Carregue seu Bilhete Único com antecedência;

– Respeite a sinalização de trânsito;

– Obedeça as orientações dos agentes da CET;

– Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações das interdições;

– Caso seja necessário, para garantir a segurança de todos, os agentes da CET podem fazer alterações na organização dos bloqueios;

– Utilize plataformas/aplicativos de cálculo de rotas e trajetos, como Waze, que serão abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real;

– Siga a CET no Twitter, (http://twitter.com/CETSP_) para informações do trânsito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante o carnaval.

– Mais informações, acesse, baixe o aplicativo ou ligue para Central SP156.

Movimento pela Vida Segura no Trânsito

A Prefeitura de São Paulo está promovendo um movimento de conscientização sobre segurança viária, com o objetivo de mobilizar e engajar a população nos esforços para a redução do número de mortes e acidentes no trânsito. Ao longo de 2018, a capital paulista registrou 849 vítimas fatais no trânsito.

A ação, que envolve a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), a Secretaria do Governo Municipal (SGM) e a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), tem como mensagem principal o slogan “Hoje Não. Movimento pela Vida Segura no Trânsito”, baseada no Plano de Segurança Viária – Vida Segura.

Conheça todas as fases e ações do Movimento no site http://prefeitura.sp.gov.br/vidasegura.