Black Friday: consumismo gera resíduos e gastos

Fim de ano é tempo de solidariedade, mas é tempo de compras, também. A Black Friday e as festas de Natal e Ano Novo levam muitos consumidores a investirem em novos produtos, dos mais diferentes tipos.

As ofertas da Black Friday, inicialmente, acabam estimulando muita gente a comprar, inclusive, aquilo que não precisam. Sob o argumento de “aproveitar” um bom preço, há consumidores que decidem por adquirir produtos que podem ficar nas gavetas ou ter pouco uso.

Oficialmente, a Black Friday esse ano acontece em 25 de novembro, mas as ofertas já estão sendo divulgadas nas redes e, em muitos casos, o suposto preço convidativo se estende pro mais alguns dias.

O Instituto Akatu, que promove o consumo consciente, alerta: “pense bem: você precisa mesmo adquirir uma TV nova, trocar o celular ou comprar uma peça de roupa da coleção verão 2023??”

O instituto lembra que nossas ações podem impactar positiva ou negativamente nós mesmos, o meio ambiente, a economia e toda a sociedade. “Resistir a uma compra desnecessária é poupar recursos naturais que seriam gastos na produção desse item e evitar a emissão de gases poluentes durante a fabricação, transporte e armazenamento de um produto. Isso é consumo consciente: priorizar o que é necessário para o seu bem-estar, sem excessos ou desperdícios”. A principal reflexão do consumidor, segundo o instituto, deve ser buscar o consumo focado no suficiente.

Uma das motivações para o consumo nessa época do ano pode ser o 13o salário ou mesmo outros recursos extras nessa época de economia mais movimentada. Ainda segundo o Instituto Akatu, essa sensação de dinheiro extra pode nos tornar mais vulneráveis no processo de compra. E orienta: “Sempre que possível, priorize poupar uma certa quantia para um plano futuro ou para adquirir um item com potencial de contribuir efetivamente para a sua saúde e para o seu bem-estar. Na dúvida, pense duas vezes sobre a real necessidade de adquirir algo novo”.

Vale destacar que quando se compra algo, há ainda outras ponderações muito importantes: o item é durável? Que tipo de resíduo vai gerar ao final de sua vida útil? Consome muita energia, pilhas e baterias

Lembre-se que a capacidade de regeneração da natureza é finita, bem como as áreas livres disponíveis para descarte dos resíduos que geramos cotidianamente.