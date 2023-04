Bivalente contra Covid 19 já está disponível para pessoas com comorbidade e vacinação contra influenza começa dia 10

A pandemia de Covid 19 está controlada, mas em março o número de casos voltou a subir no país. Com a proximidade do inverno e o já costumeiro aumento de síndromes gripais nessa época de temperaturas baixas, é fundamental manter a imunidade em alta e a carteira de vacinação em dia.

A Prefeitura da capital acaba de anunciar a ampliação da vacinação contra a Covid 19 com a Pfizer bivalente para profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas com comorbidades com idade a partir de 12 anos.

Ao longo das últimas semanas a capital recebeu, ao todo, 521.232 doses do imunizante para garantir a vacinação desse público elegível. Em 28 de março chegaram 335.370 doses e nesta terça (4) a capital recebeu mais 185.862 doses da Pfizer bivalente.

A vacinação na cidade de São Paulo com as doses bivalentes segue disponível também para todos os idosos acima de 60 anos de idade, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo.

Estão recebendo esse imunizante as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida. De acordo com o Boletim Vacinômetro divulgado na última terça-feira (4), a SMS já aplicou 859.924 doses da vacina Pfizer bivalente.

A vacinação contra a Covid-19 é feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, também das 7h às 19h.

Os endereços das unidades podem ser encontrados na página Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?amp=&p=307599

Influenza

A Prefeitura também informou que será iniciada na próxima segunda-feira (10) a campanha de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe. As 1.489.000 doses destinadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao município serão aplicadas inicialmente nos grupos prioritários.

A partir do dia 10, serão vacinadas pessoas com mais de 60 anos, crianças (com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), imunossuprimidos e indígenas.

Depois, no dia 17 de abril serão incluídos no esquema vacinal profissionais de saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, profissionais de transporte coletivo rodoviários de passageiros urbano e de longo curso, profissionais portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, profissionais do sistema prisional e população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medidas socioeducativas.

“Com as pessoas vacinadas conseguimos reduzir a circulação do vírus no município de São Paulo, e assim, garantir a proteção à população, diminuindo as internações e a mortalidade em razão das complicações que podem ser provocadas pela gripe”, destacou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

O imunizante estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Em 2022, foram vacinadas 4.457.341 pessoas.

Uso de máscaras em unidades de saúde

Outra novidade da semana foi que a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), altera a recomendação da utilização do uso de máscara de proteção nos serviços de saúde da capital.

O uso de máscara deixa de ser obrigatório para pessoas sem sintomas respiratórios. A recomendação segue para pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19, seus acompanhantes e pessoas que tiveram contato próximo com caso diagnosticado da doença. A orientação se mantém, ainda, para profissionais dos serviços de saúde, visitantes e acompanhantes, entre outros, nas áreas de internação, por profissionais que fazem a triagem de pacientes e por profissionais no contexto das medidas de precaução padrão, dependendo da especificidade da doença do paciente.

As mudanças nas regras adotadas pelo município são válidas a partir desta terça-feira (4) e consideram também o cenário atual da Covid-19, tendo em vista ainda a alta cobertura vacinal contra a doença na população como um todo.