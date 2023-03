Bivalente começa a ser aplicada em 60+

A partir da próxima segunda-feira (6), todos os idosos acima de 60 anos de idade poderão receber a vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19. Para imunização deste novo público, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu nesta quarta-feira (1º) 530.776 doses do imunizante.

“A gestão municipal está empenhada em proteger cada vez mais os paulistanos contra a Covid-19 e é de extrema importância que o público elegível procure as unidades de saúde para receber a dose de reforço”, enfatiza o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A vacinação com a Pfizer bivalente teve início na capital na última segunda-feira (27) e segue disponível para todos os idosos acima de 70 anos, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários destes equipamentos da cidade de São Paulo.

Estão sendo vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da dose mais recente recebida.

A vacinação contra a Covid-19 ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, nas AMAs/UBSs integradas, também das 7h às 19h.

Doses remanescentes

Também a partir de segunda-feira (6), caso existam doses remanescentes da vacina Pfizer bivalente próximo ao fim das atividades diárias nas unidades, gestantes e puérperas poderão tomar o imunizante, desde que sejam moradoras da região da UBS. Para inscrição prévia, é necessário apresentar comprovante de endereço.

Balanço

Até esta quarta-feira (1º), a SMS aplicou 129.961 doses do imunizante Pfizer bivalente, sendo 123.932 em idosos maiores de 70 anos de idade e 6.029 doses nos demais grupos elegíveis atualmente.

Mais doses

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) anunciou também essa semana que recebeu cerca de 3 milhões de doses da vacina Pfizer Bivalente. Este imunizante é uma versão atualizada dos já existentes contra a Covid-19 e pode oferecer uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron.

Para o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, a chegada dessas doses vem para contribuir ainda mais com a imunização e proteção da população mais vulnerável. “Essas doses são muito bem-vindas a São Paulo. Sempre é bom lembrar que a pessoa imunizada, principalmente com as doses de reforço, tem menor risco de contrair a Covid-19 de uma forma mais grave”, disse Paiva.

A SES reforça a importância da população retornar às unidades de saúde para completarem o ciclo vacinal.

Os dados de vacinação por município e por faixa etária podem ser consultados diariamente pelo link: https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.