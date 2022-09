Bitcoin está barato?

Nos últimos meses o interesse sobre o bitcoin vem caindo, acompanhando seu preço.

Pode parecer estranho, mas em momentos como esse, os riscos desses investimentos diminuem bastante.

Você prefere comprar um imóvel à 370 mil reais ou à 110 mil? O mesmo imóvel, sem nenhuma mudança.

E um celular, você prefere pagar 3 mil reais ou mil e cem reais?

Pode não parecer, mas é exatamente o que está acontecendo agora com a moeda digital.

O Bitcoin está valendo quase um terço do seu valor máximo, registrado no ano passado.

Alguns fatores como inflação, guerra e o aumento do custo do dinheiro fez com que o preço dessa que é a principal criptomoeda do planeta caísse bastante nesse ano de 2022, o que pode ter aberto uma excelente oportunidade para quem ainda não teve chance de comprar.

Então se você estava esperando um momento certo para começar a investir, acredito que chegou.

Apenas tome os cuidados necessários.

Se precisar de ajuda, conte comigo.

