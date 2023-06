Biológico tem festa junina nesse fim de semana

Nos próximos dias 24 e 25, das 10h às 21h, será realizado na sede do Instituto Biológico, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Arraiá da Vila, que se tornou tradição na Vila Mariana. A festa junina é considerada uma das dez melhores da cidade de São Paulo.

Nos dois dias, haverá diversão para todas as idades, com brinquedões, brincadeiras, shows ao vivo, quadrilha e barracas de comidas típicas. Além disso, o Arraiá da Vila terá feira autoral com curadoria especial da Fair&Sale, que apresentará produtos criativos, gastronomia e cultura.

Programação

O Arraiá da Vila terá no dia 24, a partir das 16h, forró Pé de Serra com os trios Marajó, e às 19h, o Trio Soriano, que fez sucesso na edição do ano passado. Já no domingo (25), o Trio Nortista se apresenta às 16h30 e, às 19h, o Trio Soriano volta com a quadrilha até o final da festa.

O Arraiá da Vila é um evento promovido pela Associação de Moradores da Vila Mariana (AVM) com o apoio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Biológico e da APTA. A entrada é 1 Kg de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de São Paulo. A sede do Instituto fica na av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, na Vila Mariana.