Biológico tem festa das crianças dias 15 e 16

O Instituto Biológico está cada dia mais integrado à comunidade. Não apenas por conta do trabalho científico desenvolvido ali e que beneficia o país como um todo, mas porque, seguindo preceitos de sustentabilidade, está envolvio com a comunidade de seu entorno.

Além de o prédio fazer parte da história do bairro, manter um cafezal considerado o maior em área urbana do país, o IB também tem sido palco de festas e mantém suas portas abertas à população. Esse ano, celebrando uma fase mais tranquila da pandemia, já foram promovidas uma festa junina e outra das crianças – ambas um sucesso de público, que representou a lotação dos jardins e área envoltória do edifício.

Agora, ainda dentro das celebrações dos 95 anos do IB, vai haver uma Festa das Crianças, nesse fim de semana, dias 15 e 16 de outubro.

Os organizadores prometem dois dias de muita diversão, espetáculos circenses, oficinas, guloseimas, recreações e brinquedões, além de um plantio agroflorestal, Praça de Alimentação e feira de autorais Mixtura Criativa para toda a família.

E tem mais: uma tribo Guarani foi convidada para ocupar uma tenda e mostrar sua arte e cultura, com contação de histórias e pintura corporal!

Estão programadas oficinas para os dois dias inteiros: oficina de pizza, oficina Hotel de Insetos, Oficina Argila e de Estamparia Manual, plantio de Cacau e demonstração do fruto até virar chocolate, entre muitas outras.

Vai ter ainda uma barraca para trocar figurinhas da Copa do Mundo, livros e brinquedos e apresentações de palhaços, pernas de paus, bolhas de sabão e muita música e diversão! Um dia lúdico e alegre para toda a família!

Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível, por família, que será doado a instituições. Vale destacar que nas festas anteriores a arrecadação foi excepcional e contribuiu com várias entidades.

Dias 15 e 16 de outubro, das 10 às 19h.

Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252.

Entrada 1 quilo de alimento não perecível.