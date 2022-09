Biológico tem festa da Primaveria dia 24

As portas abertas do Instituto Biológico, que funciona em um prédio histórico na Vila Mariana, já são conhecidas da comunidade local. A festa junina realizada esse ano, depois de cancelamentos anteriores por conta da pandemia, foi um sucesso absoluto e a vizinhança lotou os jardins do IB. Agora, a ideia é repetir a dose com a 1ª Festa da Primavera do Instituto Biológico.

Será no dia 24 de setembro, das 9 às 19h e já dá a largada para as comemorações dos 95 anos do Instituto Biológico. O evento é organizado em parceria com a Associação de Moradores da Vila Mariana.

Serão 15 barracas com informações, curiosidades e dicas para cuidar melhor das plantas, do solo e do planeta. Entre elas estão o jardim sensorial, a oficina de extração de perfumes, de arranjos florais e de Ikebana. Se a sua plantinha precisa os pesquisadores do IB darão dicas, mas se você quer trocá-la por outra, seu destino é o Mercado Verde de Pulgas.

Além das barracas com oficinas, exposições, dicas e cuidados, a Festa contará com Praça de Alimentação, feira de produtos autorais Mixtura Criativa, atividades culturais, brincadeiras e brinquedões para a criançada e show de chorinho, às 17 horas.

A entrada é 1kg de alimento não perecível

Serviço:

1ª Festa da Primavera do IB

Datas: 24 de setembro

Horário: das 10 às 19h

Local: Instituto Biológico

Endereço: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana