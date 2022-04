Beleza masculina: da escova progressiva à barbearia

Um visual moderno ou mais conservador? Seja qual for a opção, o importante na atualidade é demonstrar preocupação com o auto cuidado. E isso, é claro, vale também par ao público masculino. “Ter um visual com barba, espessa ou mais rala, cabelos longos ou bem aparados, todas essas são escolhas muito pessoais. O que não se aceita é o desleixo, uma aparência de quem não se valoriza”, aposta Michelle Ceródio, profissional de beleza formada pela Escola Soho e que conta também com especialização em barbearia.

“O interessante é apontar que, na atualidade, assim como as mulheres, os homens contam com muitos recursos para se cuidar”, aponta. Ela relata que muitos optam pelo corte na navalha, a toalha quente garantindo aquela perfeição em cada detalhe na hora de fazer barba e cabelo. Outros querem apenas uma leve aparada na barba, mas de forma regular e constante. “Essencial é conhecer as possibilidades”.

A diversidade de bons cosméticos, tintas, a possibilidade de cuidar de unhas, sobrancelhas, tudo isso já é visto não apenas com naturalidade, pelo público masculino, como também como necessidade.

Outro recurso cada vez mais procurado pelos homens é a escova progressiva. “Não se trata de um alisamento, porque alguns homens ainda são reticentes por achar que vai ficar com um aspecto muito liso e artificial. Os produtos que usamos são feitos para garantir um visual suave. Os cabelos ficam mais comportados, facilitam a manutenção diária”, diz Michelle Cerodio, da Cut Color, salão de beleza localizado na região da Praça da Árvore.

Ela ainda relata que é interessante ver que o público mascullina segue diferentes tendências. “O importante é ter atitude na hora de decidir o visual. Mas, claro que estamos aqui para quem está aberto a mudanças e busca sugestões de cortes, tinturas”, diz a profissional.

No caso das cores, ela conta, a maioria dos homens busca um tom mais próximo ao natural ou grisalho equilibrado, sem aquele aspecto artificial e pesado.

O fato é que, seja qual for o estilo, o homem quer dicas para um visual que atenda suas próprias expectativas.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. Funciona de terça a sábado, das 10h às 18h. Veja no facebook.com/cutscolor ou instagram @cutscolorh fotos de visuais produzidos pelas profissionais.