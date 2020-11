Bazar Especial de Natal será promovido na Vila Clementino, de 1 a 3/12

O Instituto Jô Clemente, antiga Apae de São Paulo, promoverá entre os dias 1º e 3 dezembro, das 9h às 17h, seu tradicional bazar especial de Natal, com artigos produzidos por voluntários da Organização. Serão disponibilizadas peças como toalhas de mesa, toalhas de lavabo, jogos de banho, jogos americanos, panos de prato, enfeites de Natal, necessaires, bolsas, bijuterias, porta-óculos, artigos para bebê, almofadas, caixas de madeira decoradas, panos de chão, aventais, dentre outros artigos de artesanato.

Este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Jô Clemente adotará medidas para restringir o número de pessoas no local e evitar aglomerações. Haverá, por exemplo, vendas pelo WhatsApp para retirada com horário marcado na sede da Instituição, na Rua Loefgren, 2.109, Vila Clementino, em São Paulo. Os interessados poderão entrar em contato pelo número 11 99167-4559 e solicitar imagens dos produtos, assim como fazer as encomendas, definir a forma de pagamento e marcar o horário de retirada. Será possível também agendar um horário para ir ao bazar para fazer as compras pessoalmente.

“Este ano, adotaremos o esquema de vendas em drive thru para evitar aglomerações. Além disso, o auditório Joseph Safra, onde será realizado o bazar, contará com totens de álcool em gel, tapetes higienizadores e aferição de temperatura.

Só será permitida a entrada de até 10 pessoas por vez, com horário marcado e uso obrigatório de máscaras de proteção”, explica Eliane Soalheiro Brás, do Voluntariado do Instituto Jô Clemente e responsável pelo bazar.

O pagamento das peças pode ser feito por transferência bancária ou cartões de débito e crédito de todas as bandeiras. As compras acima de R$ 100 poderão ser parceladas em 2x e, acima de R$ 150, em até 3x no cartão de crédito.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 5080-7000 ou pelo site: www.ijc.org.br

Serviço:

Bazar Especial de Natal com artigos produzidos por voluntários do Instituto Jô Clemente Datas: 1º a 3 de dezembro de 2020 Horário: 9h às 17h

WhatsApp para compras com retirada no local: 11 99167-4559

Local: Instituto Jô Clemente (Auditório Joseph Safra) – Rua Loefgren, 2.109 – Vila Clementino