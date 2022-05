Bazar do Cren busca voluntários

Foto do Bazar: @pricezarfotos

Quem conhece o CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional sabe da seriedade do trabalho dessa entidade sem fins lucrativos e da importância do trabalho desenvolvido, especialmente nessa época de recrudescimento da fome no país. Entre as ações desenvolvidas pela instituição em busca de apoio financeiro, uma muito importante é o bazar de itens novos e usados a preços convidativos, realizado no mesmo bairro em que fica a sede do Cren, Mirandópolis. Agora, o bazar está em busca de voluntários para apoiar esse projeto.

As atividades são: triagem, precificação, organização, atendimento, redes sociais, organização do site do bazar, captação de doadores.

A unidade para estas atividades voluntárias fica na Rua das Azaléas, 244, perto da estação Praça da Árvore do Metrô.

Os dias e horários para atuação são possíveis de combinar, sempre de segunda a sexta, e há inclusive algumas atividades que podem ser realizadas à distância.

Registre seu interesse, informando suas habilidades e sua disponibilidade de dias e horário, enviando um e-mail para voluntarios@cren.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp: (11) 3218 2463.

O Bazar

O foco do Bazar do Cren é reeducar as pessoas ao consumo consciente e adquirir a própria sustentabilidade da entidade. O CREN começou com uma nova estrutura de bazar, mostrando que é possível dar amor a peças que já foram amadas, economizando, ajudando o planeta e ajudando a causa do CREN. ​O Bazar CREN segue o conceito de colocar os 4R’s do consumo responsável em ação: REDUZIR, REUTILIZAR, REAPROVEITAR e RECICLAR. O objetivo é que as pessoas vejam o belo dos seus pertences, separem os que estão em bom estado, que não são mais úteis e cada um pratique a “arte do desapego” doando para o bazar, permitindo que uma nova história se inicie.

Quem desapega do que não usa mais dá a oportunidade para outra pessoa contar uma nova história. ​A proposta é buscar parceiros dos mais variados tipos para nos ajudar e dar continuidade na MISSÃO, OFÍCIO E VALORES do Cren. Siga o bazar no instagram: www.instagram.com/bazarcren.org.br/ O Cren

O CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional – é uma organização sem fins lucrativos que, desde 1993, enfrenta a desnutrição infantojuvenil: desde subnutrição à obesidade. O tratamento de recuperação nutricional prevê aprendizagens, não só para o paciente, mas também para a família, em um percurso de resgate da dignidade dessas pessoas, em sua maioria socioeconomicamente vulneráveis. A metodologia interdisciplinar do CREN é praticada por nutricionistas, médicos, educadores e psicólogos – de forma que o protagonismo das famílias e de todos os atores envolvidos é essencial.