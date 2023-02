Barroca Zona Sul continua no Grupo Especial em 2024

A Escola de Samba Barroca Zona Sul permanecerá no Grupo de Elite do Carnaval paulistano em 2024. A escola não ficou entre as melhores colocadas na avaliação dos jurados, mas conseguiu pontuação suficiente para não ser rebaixada para o Grupo de Acesso.

A escola, que tem origem na Vila Mariana e atualmente tem sua quadra de ensaios no Jabaquara, totalizou 269,5 pontos, o que a deixou em décimo lugar. Mas, para se ter uma ideia de como a disputa é apertada, vale destacar que a escola campeã teve 270 pontos, ou a pontuação máxima.

A Barroca levou ao sambódromo o tema Guaicurus. Guaicurus”, que contou a história da tribo indígena homônima no Pantanal brasileiro. Historicamente, os guaicurus habitaram os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e a região do Chaco paraguaio. Se aperfeiçoaram na caça e na cavalgada, se apropriando dos artefatos dos colonizadores para aterrorizá-los. O espírito guerreiro é a marca deste povo indígena. A escola fez várias referências, durante seu desfile, à atual crise vivida por outra tribo, os Yanomamis, na Amazônia.

O título ficou com a escola Mocidade Alegre, que levou o tema “Yasuke”, a Morada do Samba à avenida. Esse foi o o 11º título de campeã de sua história. O enredo campeão contou a história de um samurai negro. Yasuke, um moçambicano que integrou a comitiva jesuíta italiana, tornou-se o primeiro samurai negro da história do Japão. No projeto da Morada do Samba, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira, a bravura e o espírito guerreiro de Yasuke é inspiração para jovens negros da contemporaneidade subverterem a lógica do racismo estrutural que mata e tornarem-se o que desejarem ser.

A disputa mais acirrada foi com a Mancha Verde, segunda colocada do grupo e vice-campeã: a definição ficou para a última nota do quesito fantasia, o 9º a ser lido na apuração. Vão para o grupo de Acesso 1 em 2024 as duas últimas colocadas: Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio.

Confira a classificação:

1º Mocidade Alegre – 270 pontos;

2º Mancha Verde – 269,9 pontos;

3º Império de Casa Verde – 269,9 pontos;

4º Acadêmicos do Tatuapé – 269,9 pontos;

5º Dragões da Real – 269,8 pontos;

6º Tom Maior – 269,8 pontos;

7º Independente Tricolor – 269,7 pontos;

8º Águia de Ouro – 269,6 pontos;

9º Gaviões da Fiel – 269,6 pontos;

10º Barroca Zona Sul – 269,5 pontos;

11º Acadêmicos do Tucuruvi – 269,4 pontos;

12º Rosas de Ouro – 269,2 pontos;

13º Unidos de Vila Maria – 269,1 pontos;

14º Estrela do Terceiro Milênio – 269,1 pontos

No dia 25 de fevereiro, sábado, a Mocidade Alegre volta ao sambódromo do Anhembi, junto com as outras grandes campeãs, para celebrar os resultados. Ainda há ingressos disponíveis para o Desfile das Campeãs. Garanta um lugar pelo site www.clubedoingresso.com/carnavalsp ou nas bilheterias físicas disponíveis no sambódromo do Anhembi e no Carioca Club.

Veja a ordem do desfile das Campeãs:

19h30 – Dom Bosco de Itaquera

20h15 – Torcida Jovem

21h00 – Camisa Verde e Branco

21h50 – Vai-Vai

22h40 – Dragões da Real

23h40 – Acadêmicos do Tatuapé

00h40 – Império de Casa Verde

01h40 – Mancha Verde

02h40 – Mocidade Alegre