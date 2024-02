Barroca Zona Sul celebra seus 50 anos em desfile no sambódromo

Lá na Vila Mariana assentei o teu terreiro, a casa e a raiz do partideiro. O verso faz parte do samba enredo da Barroca Zona Sul, escola que desfila na elite do samba paulistano, o Grupo Especial, que entra no sambódromo nessa sexta, 9 de fevereiro – a segunda a mostrar seu samba enredo para o público.

Aliás, dessa vez, a agremiação resolveu resgatar e valorizar ainda mais sua própria história, como se percebe pelo verso que ressalta a origem na Vila Mariana. Isso porque em agosto de 2024 a escola chega ao seu cinquentenário e quis relembrar dessa história, da comunidade, os sambistas que construíram essa trajetória e, claro, em especial, o fundador Pé Rachado. Foi assim que surgiu o enredo “Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso que nós somos a faculdade do samba. 50 Anos de Barroca Zona Sul”.

Logo na abertura, o samba já destaca o fundador: “ Prazer, eu nasci Sebastião. A memória da canção que me fez um baluarte”.

Depois de funcionar pelas ruas da Vila Mariana por muitos anos, a Barroca passou a ter barracão nos baixos do viaduto Aliomar Baleeiro, na divisa entre Vila Mariana e Jabaquara.

Mas, o local passou a receber as obras do piscinão do córrego Ipiranga e também de um micro bosque urbano.

Agora, a Barroca tem seu barracão no Jabaquara, na Rua Barro Branco, 3284.

Vale lembrar que a Barroca Zona Sul é a “verde-rosa” paulistana, pois lá em 1974 se inspirou na tradicional escola carioca das mesmas cores, a Mangueira.

Desfile

A ordem dos desfiles do Carnaval SP 2024 foi definida por sorteio e seguindo algumas regras que valorizam aquelas escolas ue tiveram melhor performance no ano passado.. Isso vale tanto para o grupo de Acesso quanto para o grupo Especial.

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, sexta e sábado, as agremiações do Especial disputam o título de campeã. Já no dia 11 de fevereiro, domingo, é a vez das escolas do grupo de Acesso 1. O dia 17 de fevereiro é de comemoração, com o Desfile das Campeãs.

Os ingressos do grupo especial estão esgotados, mas há ainda para o grupo acesso 1 e para o Desfile das Campeãs.

Confira a ordem do desfile do GRUPO ESPECIAL nessa sexta, dia 9

1 – Camisa Verde e Branco

2 – Barroca Zona Sul

3 – Dragões da Real

4 – Independente

5 – Acadêmicos do Tatuapé

6 – Mancha Verde

7 – Rosas de Ouro

10 de fevereiro, sábado

GRUPO ESPECIAL – dia 10, sábado:

1 – Vai-Vai

2 – Tom Maior

3 – Mocidade Alegre

4 – Gaviões da Fiel

5 – Águia de Ouro

6 – Império de Casa Verde

7 – Acadêmicos do Tucuruvi

Vale destacar que a previsão de chuva para os próximos dias é baixa, com muito sol. Bom por um lado, mas não deixe de se hidratar, usar protetor solar e repelente, já que a dengue está em alta na cidade.