Barroca será a primeira no sambódromo

Começam nessa sexta, 21, os desfiles das escolas de samba no sambódromo. E o grupo Especial entra na pista já com a mais famosa escola de samba da região do Jabaquara e Vila Mariana, a tradicional Barroca Zona Sul, que existe desde 1974.

A escola estava afastada do Grupo Especial, mas retoma em 2020 por ter ficado em segundo lugar no Grupo de Acesso em 2019.

Organizados e administrados pela Liga SP, os desfiles têm sua ordem definida em sorteio, realizado por sorteio.

Temática negra

Em 2019, com o enredo “Okê Arô”, a escola superou tradicionais e fortes nomes como Camisa Verde e Branco e Nenê de Vila Matilde, rebaixadas no ano passado. E ainda assim teve um ótimo desempenho e ficou apenas dois décimos atrás da campeã Pérola Negra.

O enredo foi esenvolvido pelos carnavalescos Carlos Pereira, Fernando Dias e Rogério Monteiro e fazia uma reverência a Oxóssi, o termo significa “Salve o grande caçador”, e é saudação ao Orixá.

O desafio, em 2020, será manter a escola na elite do Carnaval Paulistano. Para isso, a agremiação vai recorrer novamente à temática afro, com “Benguela… A Barroca Clama a Ti, Tereza!”, que contará a história da escrava Tereza de Benguela e sua defesa das mulheres e dos negros.

Ordem dos desfiles

Confira a programação dodesfile do Grupo Especial:

– Sexta-feira 21/02:

23h15 – BARROCA ZONA SUL;

00h25 – TOM MAIOR;

01h35 – DRAGÕES DA REAL;

02h45 – MANCHA VERDE;

03h55 – ACADÊMICOS DO TATUAPÉ;

05h05 – IMPÉRIO DE CASA VERDE;

06h15 – X-9 PAULISTANA;

– Sábado 22/02;

22h30 – PÉROLA NEGRA;

23h20 – COLORADO DO BRÁS;

00h30 – GAVIÕES DA FIEL;

01h40 – MOCIDADE ALEGRE;

02h50 – ÁGUIA DE OURO;

04h00 – VILA MARIA;

05h10 – ROSAS DE OURO

Camisa Verde e Vai Vai desfilam na madrugada de domingo (por volta de 3h da segunda, 24), pelo Grupo Especial.

Foto: Nara de Lima/SPTuris