Barroca permanece no Grupo Especial. Águia é campeã

Durante boa parte da apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial, que aconteceu nessa terça de Carnaval, 25, a Barroca Zona Sul esteve na vice liderança, com apenas 0,1 ponto abaixo do máximo possível.

Mas, ao final, a escola – que teve sua origem na Vila Mariana em 1974 e hoje faz seus ensaios e tem barracão no Jabaquara – ficou um ponto atrás da campeã Águia de Ouro. Ainda assim, na disputa apertada que marcou o Carnaval 2020 da elite do Carnaval Paulistano, essa distância significou o décimo lugar para a agremiação.

O resultado, entretanto, pode ser celebrado. Além de ser uma boa nota final, vai garantir a permanência da Barroca no Grupo Especial em 2021. A Escola voltou a desfilar na elite esse ano, depois de 15 anos entre Grupo de Acesso e Grupo I das escolas paulistanas.

A Barroca quase perdeu pontos, em seu desfile que abriu o Carnaval no sambódromo paulistan0, na sexta-feira à noite. Primeira a desfilar, a agremiação trouxe 2400 componentes, cinco carros alegóricos e quase estourou seu tempo na pista, que é de 65 minutos. Mas, a coordenação conseguiu acelerar no final e o tempo foi respeitado.

Temas

Aà temática afro que garantiu o segundo lugar em 2019 à Barroca – bem como seu retorno ao grupo Especial – foi novamente foco do desfile em 2020, com “Benguela… A Barroca Clama a Ti, Tereza!”, que contou a história da escrava Tereza de Benguela e sua defesa das mulheres e dos negros.

Já a Escola Águia de Ouro, campeã do Carnaval 2020, teve como enredo “O Poder do Saber – Se Saber é Poder… Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer”, assinado pelo carnavalesco Sidnei França, que valorizava a importância da educação, do conhecimento e prestou homenagens a personagens literários e ao Educador Paulo Freire.