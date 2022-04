Barroca leva Zé Pilintra ao Sambódromo

No final de fevereiro, de forma conjunta, as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro decidiram que ainda não seria o momento de liberar a realização dos desfiles de escolas de samba, por conta dos riscos de transmissão da Covid 22. Mas, também demonstravam compreender que as escolas haviam se preparado, feito investimentos e ensaios durante um ano e seria uma frustração simplesmente cancelar o evento. Por isso, o Carnaval será realizado no feriado prolongado de Tiradentes, entre 21 e 24 de abril, tanto na capital paulista quanto na fluminense, com transmissão ao vivo pela tv.

O Carnaval de rua havia sido cancelado, ainda no início do ano, e nas últimas semanas, com o calor ainda imperando na cidade e os índices da pandemia sob controle, vários blocos carnavalescos passaram a reivindicar a retomada do evento. Mas, por enquanto a Prefeitura recusou a ideia, por falta de tempo hábil para garantir logística e segurança.

Ainda está sendo estudada a hipótese de realizar algum evento no estilo em junho.

Em fevereiro, a Prefeitura havia anunciado que os desfiles aconteceriam seguindo diversas normas e protocolos de segurança para evitar o recrudescimento da pandemia. A máscara, inclusive, estava prevista como item obrigatório, tanto para o público quanto para os integrantes das escolas. No entanto, com a liberação do uso do acessório inclusive em espaços fechados (exceto transporte e equipamentos de saúde), a máscara não será obrigatória no sambódromo.

Barroca Zona Sul no sambódromo

Os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo acontecem nos dias 16 (Grupo de Acesso II – entrada gratuita), 21 (Grupo de Acesso I), 22 e 23 de abril (Grupo Especial), no sambódromo do Anhembi. O ciclo encerra no dia 29 de abril, com o Desfile das Campeãs. Participam da última noite a campeã do grupo de Acesso II, a primeira e a segunda colocada do grupo de Acesso e as cinco escolas com as maiores somas de notas do grupo Especial, incluindo a grande campeã do ano. Os ingressos para as mesas e cadeiras de pista do dia 16 de abril e para todas as modalidades nas outras quatro noites de evento estão à venda pelo site www.clubedoingresso.com/carnavalsp.

Também é possível adquirir ingressos na bilheteria do sambódromo do Anhembi (Portão 1 – Avenida Olavo Fontoura, nº 1.209 – Santana), de segunda a domingo, do meio-dia às 20h; ou no Carioca Club, de segunda a sábado, das 13h às 17h. O endereço é rua Cardeal Arcoverde, nº 2899, em Pinheiros, a 3 minutos do metrô Faria Lima.

Dias 22 e 23 de abril será a vez das escolas de elite, ou seja, do Grupo Especial.

A Barroca Zona Sul – agremiação que já tem quase meio século de existência e surgiu na Vila Mariana – vai entrar no sambódromo às 2h50 da segunda noite de desfiles.

Na mesma data, desfilarão também outras escolas tradicionais paulistanas. O desfile segue a seguinteordem: Vai Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Impédio da Casa Verde.

A Barroca trará o enredo “A evolução está na sua fé… Saravá Seu Zé!”. A proposta é levar para o público a história e as particularidades de Zé Pilintra, malandro boêmio cultuado como entidade nas religiões de matriz africana.

Em 2021, não houve desfile das escolas. Em 2020, a Barroca ficou um ponto atrás da campeã Águia de Ouro. Ainda assim, na disputa apertada que marcou o Carnaval 2020, essa distância significou o décimo lugar para a agremiação.

O resultado garantiu a permanência da Barroca no Grupo Especial, depois de 15 anos entre Grupo de Acesso e Grupo I.

Fotos: Felipe Araújo – Liga das Escolas de Samba de São Paulo