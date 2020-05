Banco de sangue do Hospital S. Paulo está sem estoque

Os estoques do Hemocentro do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zeraram! Ao mesmo tempo em que a demanda aumenta, em tempos de pandemia, as doações caem por conta do isolamento social. Ligado à universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina, o hospital tem atendimento universal e gratuito pelo SUS e é um dos principais do país, atendendo pessoas das mais diferentes cidades.

Mas, é possível contribuir para reverter essa situação de maneira segura. Para preservar a saúde dos doadores da contaminação pelo coronavírus e ajudar no reabastecimento do banco, os atendimentos estão sendo previamente agendados pelo telefone (11) 5576-4240, opção 1, de segunda a sexta das 8 às 17h30.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado.

Se estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente.

Se é um doador ou tem condições, doe. Se não, espalhe a informação entre amigos para contribuir.

O Hemocentro fica na Rua Diogo de Faria, 824 – Vila Clementino. Telefone: 5576-4240

A doação

Doar sangue é seguro e quem doa uma vez, não é obrigado a doar sempre. No entanto, é muito importante que pessoas saudáveis doem regularmente. Se você quer ser um doador voluntário de sangue, leia abaixo algumas orientações antes de decidir pela sua doação

Uma informação importante é que a doação não é um meio para se testar para AIDS ou outro agente infeccioso, pois há um período entre a infecção e a sua identificação pelos exames laboratoriais, chamado de Janela Imunológica, que pode variar de semanas a meses dependendo do tipo de agente infeccioso. Durante o período de janela imunológica os testes laboratoriais revelam-se negativos e o agente infeccioso pode ser transmitido através da transfusão de sangue.

Portanto, se você estiver em dúvida se pode ou não doar sangue, tire suas dúvidas 5576-4240 – Opção 1. Da sinceridade e consciência do doador pode depender a saúde de quem receberá a transfusão de sangue.

Há critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por Normas Técnicas do Ministério da Saúde, e visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.

Requisitos básicos

– Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional)

– Estar bem de saúde

– Ter entre 16* e 69 anos (incompletos) | * jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais

– Pesar no mínimo 50 Kg

– Não estar em jejum (evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação)

COMO DOAR

Há 3 principais tipos de doação: de sangue total, por aférese e doação autóloga.

Doação de Sangue Total: é a doação habitual, onde até 450 ml de sangue são coletados em uma bolsa produzida com materiais e soluções que permitem a preservação do sangue. Os homens podem doar de 2 em 2 meses, até 4 vezes ao ano e as mulheres podem doar de 3 em 3 meses até 3 vezes ao ano.