Banco de Alimentos recebe doações

O Banco de Alimentos, programa gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, recebeu duas toneladas de itens não-perecíveis do Instituto Biológico, do Governo do Estado. Os insumos serão destinados às entidades do programa, que são responsáveis pela distribuição dos alimentos para a população em situação de vulnerabilidade.

A origem da doação surgiu de uma ação do Instituto, que celebrou seus 95 anos durante a realização da Festa da Primavera. Os visitantes do evento puderam levar um alimento não-perecível para contribuir com a iniciativa, que totalizou mais de 2 toneladas de itens como arroz, feijão, açúcar e farinha, dentre outros. Os insumos foram encaminhados ao Fundo Social, que por sua vez repassou a arrecadação ao Banco de Alimentos da Prefeitura.

“O Banco de Alimentos da Prefeitura é uma importante ferramenta para o combate à insegurança alimentar na cidade, e doações como essas ajudam muito a alimentar quem mais precisa na capital. Portanto, fica aqui o agradecimento ao Instituto Biológico por fortalecer o Banco com a doação, mas também a todos que contribuíram e doaram cada kilo de alimento”, comentou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

A arrecadação foi submetida ao processo de triagem, que avalia se o alimento está apto para o consumo. Se aprovado, o insumo é embalado, separado e encaminhado para uma das 410 entidades assistenciais cadastradas no Banco de Alimentos, responsáveis pela distribuição dos produtos ou preparo de refeições para a população em situação de vulnerabilidade.

Saiba como doar

Qualquer pessoa, física ou jurídica, empresa ou órgão público pode se tornar um doador. O Banco de Alimentos está localizado na Rua Sobral Júnior, 264 – Vila Maria / zona norte, disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Para mais informações, ligue no telefone (11) 2207-8770, ou pelo e-mail: bancodealimentos@prefeitura.sp.gov.br

Como receber doações

Entidades interessadas no cadastro para a recepção de insumos do Banco de Alimentos devem entrar em contato pelos telefones: (11) 2207-8770, (11) 97198-7895. O atendimento presencial é realizado no Banco de Alimentos – Rua Sobral Junior, 264, disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.