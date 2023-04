Bairro do Ipiranga agora é tema de roteiro turístico gratuito

Muitos moradores de São Paulo não conhecem pontos turísticos da cidade como visitantes. Museus, parques, construções históricas… Há muito a ser desvendado por quem ama turismo e cultura, história e arquitetura.

Agora, o vizinho bairro do Ipiranga foi incluído em um roteiro de visitação – e ainda melhor: gratuito.

Além do Ipiranga, outros pontos poderão ser destino de turistas e moradores da capital, com a participação de guias turísticos credenciados.

O programa Vai de Roteiro passou a contar com cinco novos percursos em pontos da cidade que trazem inovação e diversidade de temas: Vila Madalena, Neoquímica Arena – Corinthians, Baixo Augusta, Bairro do Ipiranga e Triângulo Histórico.

O programa já existia, na verdade, desde 2002, mas com a inclusão dessa semana são no total 15 roteiros. Os percursos seguem com a duração média de 1h30 a 2h, com pontos de encontro que variam do metrô até algum local do roteiro. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla ou até 30 minutos antes, caso haja vagas remanescentes.

Os passeios inéditos se somam aos que já estão em operação: Avenida Paulista, Liberdade, Ibirapuera, Museu da Imigração, Mercado Municipal Paulistano e Museu do Ipiranga. A grade de programação conta, também, com o Parque da Independência, os polos de ecoturismo da Cantareira e de Parelheiros, além da visita guiada ao Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo. Todos contam a história de pontos importantes da cidade, além da possibilidade de contato com a natureza, por meio dos polos de ecoturismo.

Construções antigas, galerias e ecoturismo

Feiras e galerias de arte, ruas gastronômicas, como a dos Pinheiros, exposições de grafitti, como o Beco do Batman, além de outros pontos turísticos são os destaques da Vila Madalena, um dos bairros mais descolados da Zona Oeste da capital.

A Neoquímica Arena – Corinthians, localizada na região Leste, proporciona aos participantes uma visita pelas instalações do complexo, passando pelos vestiários dos jogadores, sala de imprensa, campo e camarotes, além da contextualização sobre a história do futebol no Brasil.

Prédios famosos como Copan e Edifício Itália, além da passagem por ruas históricas, como a da Consolação integram o tour pelo Baixo Augusta. É o roteiro ideal para os fãs de arquitetura.

O passeio pelo Triângulo Histórico abrange as construções mais antigas, culturais e famosas da região. Como os locais são muito próximos, é possível conhecer mais de 20 pontos turísticos.

Na Zona Sul, o itinerário do Bairro do Ipiranga traz a história de uma dos locais mais antigos de São Paulo, passando por outras instituições culturais sediadas nas região como o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) e o Museu Vicente de Azevedo, entre outros.

Confira os dias e horários disponíveis para cada roteiro no site e reserve o ingresso gratuitamente, clicando aqui.

“Todas as grandes cidades do mundo proporcionam ao turista formas estruturadas de conhecer os seus principais locais. Até então, São Paulo não tinha essa oferta. Por isso, por meio deste programa, a Prefeitura oferece esta oportunidade com a perspectiva de ampliação de opções até o final do ano”, afirma o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho. “Este tipo de programa atende desde o público que vem de fora da cidade até os próprios paulistanos interessados em aprender mais sobre a sua cidade”, finaliza.