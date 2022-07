Avenida Santo Amaro em obras

Repleta de comércio e essencial no planejamento e circulação viária, a Avenida Santo Amaro também sempre foi conhecida por ser esteticamente comprometida e de fluidez inadequada. Mas, a Prefeitura promete agora modificar essa realidade.

Só que, durante alguns meses, motoristas e pedestres devem enfrentar ainda mais dificuldades por conta das obras que começaram essa semana por lá. O objetivo, segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana, é valorizar a região e garantir melhorias urbanísticas.

A revitalização se estenderá por 2,5 km da via, no trecho entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e a Avenida dos Bandeirantes. As obras contam com o gerenciamento da SPObras e estão previstas para serem finalizadas em 18 meses. Serão investidos R$ 62,6 milhões nas intervenções, com recursos advindos da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

Histórico

Implantado em 1985, o corredor de ônibus da Avenida Santo Amaro foi uma das primeiras estruturas desse tipo em São Paulo e desempenha um papel importante na rede estrutural de transportes, sendo um eixo fundamental para a mobilidade entre a zona sul e a região central.

Atualmente, o corredor conta com faixas exclusivas para ônibus, canteiros centrais com paradas que facilitam o embarque e desembarque de passageiros, mas ainda não contempla quesitos como acessibilidade.

Além disso, apesar de atravessar regiões extremamente valorizadas da cidade e concentrar em seu traçado diversos imóveis, comércios, bancos, hospitais e outros serviços, a Avenida Santo Amaro apresenta passeios inacessíveis, estreitos e, em alguns pontos, insuficientes para o fluxo de pedestres.

O projeto de requalificação da avenida foi desenvolvido em parceria entre SP Urbanismo, SP Transportes e SPObras para sanar essas questões. Sua concepção foi apoiada no Plano de Melhoramentos Viários (Lei 14.193/2006) e nas diretrizes do Plano Diretor Estratégico. Em 2015, o projeto foi incorporado ao programa de investimentos da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, por meio da Lei 16.242/2015, sendo possível a captação de recursos oriundos da venda de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) para sua implantação.

Melhorias

As melhorias abrangem o alargamento das calçadas; implantação de acessibilidade universal em ambos os lados da avenida; execução de pavimento de concreto nas faixas exclusivas do corredor de ônibus; faixas de ultrapassagem para ônibus nos trechos de parada para tornar os trajetos mais ágeis; implantação de novas paradas de ônibus, proporcionando mais segurança e conforto aos passageiros; melhorias na estrutura de drenagem urbana; novo mobiliário urbano; ampliação de áreas verdes e paisagismo; sinalização e comunicação visual; iluminação pública em LED; travessias para conexão ao plano cicloviário previsto nas vias coletoras e locais; além do enterramento e ordenamento das redes aéreas de energia elétrica e de telecomunicações.

Serão feitas ações conjuntas com todas as concessionárias de água, esgoto, gás, luz e telecomunicações para o enterramento das redes, contando com o que há de mais moderno em recursos de infraestrutura e construção civil.

A SPObras vai implantar durante as obras programas socioambientais, como o de Comunicação Social, que conta com uma equipe para atendimento da população no canteiro de obras e em canais de comunicação.

Haverá ainda controle de resíduos e emissões atmosféricas, manejo arbóreo e monitoramento da avifauna, entre outros.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou parcialmente Avenida Santo Amaro entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck e a Rua Afonso Braz, na Vila Nova Conceição, zona sul da cidade, para obras de requalificação da avenida.

Foram implantadas interdições na Avenida Santo Amaro, entre a Avenida Pres. Juscelino Kubitscheck e a Rua Afonso Braz, uma faixa por sentido, e Rua Egito, entre as ruas Santa Justina e Dra. Maria Augusta Saraiva.

Alternativas

Avenida Santo Amaro, sentido Centro, deverão seguir à direita na Avenida Hélio Pellegrino, seguir em frente na Rua Inhambu, à esquerda na Avenida República do Líbano e, a partir daí, seguir a orientação existente até a Avenida Brig. Luís Antônio, entrando à direita em direção ao Centro ou à esquerda em direção à Avenida Santo Amaro;

Avenida São Gabriel, sentido bairro, deverão contornar a Praça Dom Gastão Liberal Pinto até acessar o trecho inicial da Av. Santo Amaro no sentido bairro, seguir em frente na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, à esquerda na Rua Prof. Atílio Innocenti, à esquerda na Avenida Hélio Pellegrino e à direita na Avenida Santo Amaro;

Avenida São Gabriel, sentido bairro, entrar à direita na Rua Joaquim Floriano, à esquerda na Rua João Cachoeira e à direita na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, à esquerda na Rua Prof. Atílio Innocenti, à esquerda na Avenida Hélio Pellegrino e à direita na Avenida Santo Amaro.