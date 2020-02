Avenida Eng. Alberto de Zagottis, em Santo Amaro, será interditada para obras

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esta monitorando as imediações da Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, entre a Rua Adão Norberto de Andrade e a Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, que foi interditada no sentido Marginal Pinheiros no sábado (08) por um período de 180 dias, para serviços de continuidade às obras de reforço do canal do Córrego Zavuvus.

A Engenharia de Campo da CET está monitorando a interdição e orientando o tráfego na região, visando manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos usuários da via.

Alterações no sistema viário

Com a interdição, a Rua Adão Norberto de Andrade passa a operar com sentido único no trecho entre a Av. Eng. Alberto de Zagottis e a Rua Maria Clara da Silveira Bortz.

Desta forma, os veículos que utilizam deste trecho da via deverão entrar à direita na Rua Adão Norberto de Andrade, entrar à esquerda na Rua Campos de Oliveira, entrar à esquerda na Av. Eng. Eusébio Stevaux, virar à direita na Av. Octalles Marcondes Ferreira, retomando seu trajeto habitual.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue, acesse o site ou baixe o aplicativo SP156.

O atendimento é 24 horas por dia. https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos

Recomendações

– Respeite a sinalização;

– Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez e a segurança do trânsito;

– Atenção à eventual movimentação de máquinas e equipamentos de obra;

Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do bloqueio.

Movimento pela Vida Segura no Trânsito

A Prefeitura de São Paulo está promovendo um movimento de conscientização sobre segurança viária, com o objetivo de mobilizar e engajar a população nos esforços para a redução do número de mortes e acidentes no trânsito. Ao longo de 2018, a capital paulista registrou 849 vítimas fatais no trânsito.

A ação, que envolve a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), a Secretaria do Governo Municipal (SGM) e a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), tem como mensagem principal o slogan “Hoje Não. Movimento pela Vida Segura no Trânsito”, baseada no Plano de Segurança Viária – Vida Segura.

Conheça todas as fases e ações do Movimento no site http://prefeitura.sp.gov.br/vidasegura