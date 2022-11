Avenida dos Bandeirantes tem faixa para motos

A faixa azul preferencial para motos já funciona bem na Avenida 23 de Maio. Recentemente, foi também implantada na Avenida dos Bandeirantes, onde ainda está em processo de adaptação. Agora, para que os motoristas dessa importante via se adaptem mais rapidamente à novidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está promovendo uma ação educativa destinada para motociclistas e pedestres que passam pela Av. dos Bandeirantes.

Os mímicos do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET) apresentam três esquetes focadas na conscientização de motociclistas e pedestres. Duas delas tratam de temas caros à segurança dos motociclistas: respeito ao limite de velocidade de 50 km/h na Av. dos Bandeirantes e a imprudência que é forçar uma ultrapassagem dentro dos limites da Faixa Azul. A terceira esquete é destinada à segurança dos pedestres: a importância de realizar a travessia da avenida pela faixa e somente quando o semáforo estiver aberto para eles. Isso pois, com a existência da Faixa Azul, mesmo quando os carros estiverem parados, é possível que haja fluxo de motos.

A performance acontece na faixa de travessia de pedestres do cruzamento com a Rua Conceição de Monte Alegre, próxima à Praça Carananduba. No local, há uma frente segura (bolsão destinado à parada das motos) logo antes da faixa de travessia de pedestres, ideal para a atividade educativa. Além das mímicas, faixas com as mensagens respectivas a cada esquete serão exibidas quando o tráfego estiver proibido para os veículos e liberado aos pedestres.

Preferencial

A Faixa Azul na Av. dos Bandeirantes foi inaugurada no dia 6 de outubro, entre a Marginal Pinheiros e a Av. Afonso D’Escragnolle Taunay, seguindo por esta até o Viaduto Aliomar Baleeiro, com extensão total de 8,5 km por sentido, somando 17 km.

A estrutura da via é diferente da 23 de Maio, que é expressa e não tem interrupções – como transversais ou semáforos. Na 23, o projeto da Faixa Azul foi implantado em janeiro de 2022. J

Já as avenidas dos Bandeirantes e a Afonso D’Escragnolle Taunay são vias arteriais, com velocidade regulamentada em 50 km/h e 12 locais semaforizados, com travessias de pedestres. Por todas essas características, os motociclistas devem redobrar a atenção ao circular pelo local.

Para aumentar as condições de segurança dos pedestres, a CET estudou todos os cruzamentos semaforizados e implantou semáforos de pedestres onde antes não havia, em quatro cruzamentos:

• Av. dos Bandeirantes com Alameda dos Tupiniquins;

• Av. dos Bandeirantes com Al. dos Nhambiquaras;

• Av. dos Bandeirantes com Rua Ribeiro do Vale;

• Av. dos Bandeirantes com a Av. Miruna.

Concomitantemente, foi necessário proibir conversões à direita na Av. dos Bandeirantes com a Rua Conde de Porto Alegre e junto à Rua João Carlos Mallet.

Os pedestres são lembrados da existência da Faixa Azul por meio de placas dirigidas especialmente a eles. O alerta é reforçado, ainda, por mais placas dispostas ao longo e nos cruzamentos semaforizados. A sinalização incentiva o respeito e a proteção dos motociclistas em relação aos transeuntes.

As colunas semafóricas das travessias onde houver Faixa Azul têm um adesivo azul no mesmo tom usado na faixa.