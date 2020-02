Avenida do Café ganha parklet

Um novo parklet será instalado nessa quinta, 13, na Avenida do Café, pertinho da estação Conceição do Metrô. Para quem ainda não conhece, os parklets são mini espaços de convivências com bancos e verde, que ocupam uma área junto a calçada, em lugar de carros.

O novo parklet será implantado em frente à unidade Jabaquara do Senac e a inauguração acontece às 10h30. De acordo com o Senac, o projeto do espaço foi pensado para mesclar o estímulo à criatividade com sustentabilidade, conversando assim com a especialidade em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da unidade Jabaquara do Senac.

O Parklet contará com um espaço para artes, bancos semi móveis, horta comunitária, bicicletário com bomba de calibre e muito mais. Tudo desenvolvido para que os alunos e a comunidade do entorno possam dar uma “pausa” na correria do dia a dia, seja para estudar, descansar ou reunir amigos em um espaço aconchegante e agradável.

Confira a programação de inauguração:

10h30 – Palestra: Urbanismo e Processos Participativos, com Adriane Fernanda Silva, chefe de arquitetura da Soul Urbanismo

Considerando a importância dos espaços públicos, e das relações que acontecem neles, essa atividade tem como objetivo fomentar a discussão sobre processos participativos que envolvam a população nas etapas de projeto e gestão de nossas cidades. Metodologias e experiências serão expostas para reforçar os benefícios para a construção de espaços públicos de qualidade, inclusivos e que correspondam às necessidades reais dos usuários.

12h – Cerimônia de Inauguração

14h – Mesa redonda “Espaços Urbanos. Do impacto a gentileza”, com Augusto Aielo, co-fundador da Soul Urbanismo

A atividade discutirá ambientes disruptivos em espaços públicos e privados que proporcionem gentilezas urbanas, do processo de criação à implementação e ao conflito com a mudança. Abordará ainda o impacto, o ego e a necessidade da transformação urbana, tanto em nossas cidades, como em nossas empresas e em nossas moradias.

O Senac Jabaquara fica na Avenida do Café, 298, próximo à estação Conceição do metrô.

Os Parklets

Criados em São Francisco, nos EUA, surgiram como forma de converter o espaço do estacionamento dos automóveis na via pública em áreas recreativas temporárias, estimulando a discussão do uso dos espaços da cidade de forma mais equilibrada. No Brasil o conceito de parklet surgiu em São Paulo, em 2012. A primeira implantação aconteceu no ano seguinte, liderada por um grupo composto por arquitetos, designers e ONGs.