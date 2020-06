Av. Moreira Guimarães: passarela será finalmente instalada

Em fevereiro de 2018, a Subprefeitura de Vila Mariana solicitou à Secretaria de Infraestrutura Urbana que removesse a passarela dr. José Granadeiro Guimarães, na Avenida Moreira Guimarães, perto do Aeroporto de Congonhas. Havia risco de queda iminente e o tabuleiro, ou seja, a plataforma sobre a avenida, foi retirada.

Até hoje, entretanto, a obra não havia sido concluída e, no local, estavam mantidas as escadas e rampas de acesso à passarela, o trecho inicial da pista de travessia e então apenas tabuleiros preveniam a queda de pedestres do local.

Nesse fim de semana, finalmente, após 2 anos e quatro meses de interdição, a passarela será recolocada. Com isso, será necessário interditar o trânsito no local para reposicionamento do tabuleiro.

A demora, segundo Siurb, foi porque a única empresa interessada na licitação da obra, lançada em 2018, foi uma impedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de trabalhar para a Prefeitura.

O novo processo explica a demora na conclusão da obra.

Trânsito

A Prefeitura informou que, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na Avenida Moreira Guimarães, que será interditada em ambos os sentidos, entre a Avenida Miruna e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, em Campo Belo, Zona Sul, das 22h de sábado (20) às 5h de domingo (21), para a colocação da passarela Doutor José Granadeiro Guimarães.

Os veículos que trafegam pela Avenida Moreira Guimarães, sentido bairro, deverão entrar à direita na Avenida Miruna, à esquerda na Alameda dos Guaramomis, à direita na Avenida Imarés, à esquerda na Alameda dos Tupiniquins, à esquerda na Avenida dos Bandeirantes e retornando à direita para a Avenida Washington Luís;

Os veículos que trafegam pela Avenida Washington Luís, sentido centro, deverão acessar à direita a alça para a Avenida dos Bandeirantes, seguir pela avenida e acessar à direita na rua Francisco de Paula Brito, à direita na rua Gervásio Pires Ferreira, à direita na rua João Carlos Mallet, à esquerda na Avenida dos Bandeirantes, à direita na Alameda dos Guainumbis, à esquerda na Avenida Miruna retornando à direita para a Avenida Moreira Guimarães.