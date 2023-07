Autorizada a compra de embarcações para transporte na represa Billings

A Prefeitura de São Paulo deu mais um passo importante para a implantação do Aquático SP, o primeiro modo de transporte coletivo por embarcações na cidade, e autorizou a compra das embarcações para a travessia na represa Billings.

A Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) e SPTrans publicaram no Diário Oficial ma semana passada a autorização para assinatura de termo aditivo que permite à Transwolff, concessionária que opera na região do Grajaú, adquirir as embarcações. A concessionária será responsável pela operação assistida do Aquático entre os parques Cantinho do Céu e Mar Paulista.

O projeto prevê duas embarcações para transporte de passageiros, com capacidade para transportar 60 usuários sentados, duas portas laterais exclusivas para as operações de embarque e desembarque de passageiros, espaço para cadeirantes e banheiro acessível, espaço para acomodação de bicicletas, ar-condicionado, tomada USB. Os veículos devem obedecer às normas aplicáveis da Autoridade Marítima (NORMAM). Além disso, a concessionária deverá adquirir embarcação de apoio para futura utilização em ocorrências de resgate, reboque, manutenção, transporte de materiais, dentre outras atividades voltadas à garantia da segurança e da continuidade do serviço.

As três embarcações serão adquiridas pela concessionária, mas, após 11 anos de operação, terão sua propriedade revertida para a Prefeitura, devendo ser entregues em perfeitas condições de operação e manutenção.

Aquático SP

O Aquático SP será o primeiro meio de transporte coletivo por embarcações na cidade. O projeto consta no Programa de Metas 2021-2024 e o transporte hidroviário está previsto no Plano Diretor Estratégico e no Plano de Mobilidade. O Sistema de Transporte Público Hidroviário será implantado na Represa Billings e deve beneficiar diretamente 385 mil pessoas residentes na Zona Sul da Capital, nos bairros do Grajaú, Cocaia e Pedreira. O projeto prevê a construção de atracadouro de barco, parada de ônibus e interligação entre os transportes terrestre e hidroviário.

Com a iniciativa, a população do bairro Cantinho do Céu, no Grajaú, poderá realizar a travessia por embarcações até Pedreira, ganhando redução de tempo em suas viagens. O atendimento inicial será feito por meio de operação assistida.

Histórico

Um ano atrás, foi publicado um decreto municipal declarando de utilidade pública a área em que será instalado o futuro Terminal Atracadouro Pedreira.

De acordo com a Prefeitura, o novo sistema de transportes será totalmente integrado ao sistema de transporte já existente na cidade, inclusive aceitando pagamento via Bilhete Único, e contará com atracadouros e terminais que serão construídos para acomodar os ônibus das linhas que circulam nos bairros próximos e permitir a integração dos passageiros entre os ônibus e as embarcações para a travessia aquática.

O projeto também está previsto no Plano Diretor Estratégico do Município.