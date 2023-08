Autódromo de Interlagos se firma como espaço de eventos e shows

O Autódromo de Interlagos, que vai receber grandes eventos nos próximos meses, como o festival The Town e o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, está passando por um pacote de obras de infraestrutura que vão reforçar sua vocação como espaço totalmente preparado para shows, atividades esportivas e eventos internacionais. .

O prefeito Ricardo Nunes anunciou o investimento de R$ 190 milhões nesta quinta-feira (10) durante coletiva à imprensa sobre a realização do The Town, em setembro, que estão consolidando o Autódromo José Carlos Pace, no cenário internacional. Entre as obras, estão drenagem, nova rede de esgoto, pavimentação, por exemplo.

Na área utilizada como estacionamento, as obras no circuito central tiveram início no começo deste ano e já foram finalizadas em junho. Com investimento de R$ 22,3 milhões, foram executados os serviços de terraplenagem, adequação e ampliação do espaço, melhorando seu aproveitamento e integração com as demais áreas.

Estão em andamento, ainda, as obras para implantação de novas redes coletoras de esgoto no Autódromo e a interligação ao sistema de esgotamento da SABESP. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda neste mês. O investimento nessas intervenções é de R$ R$ 9,1 milhões e irá proporcionar mais conforto aos participantes e equipes de produção dos eventos, com a menor necessidade de instalação de sanitários químicos.

Também está sendo implantada a nova rede de drenagem para evitar o acúmulo de água nas áreas de circulação do público, além da construção de novas valas técnicas (galerias subterrâneas por onde passam cabos de energia e de dados). Essas intervenções estão recebendo um investimento de R$ 68,4 milhões e serão finalizadas ainda neste mês.

Ganhos para a cidade

O prefeito destacou também que as intervenções vão trazer ganhos para toda a cidade, que deve receber 240 mil turistas para o festival. “Isso vai ajudar muito na questão da rede hoteleira, dos taxistas, motoristas de aplicativo e restaurantes”, afirmou. “O The Town fez uma pesquisa que estima uma movimentação financeira de R$ 1,7 bilhão, gerando milhares e milhares de empregos, além de colocar a cidade e o Estado de São Paulo como notícia em todo o mundo.”

Nunes se refere a um estudo de impacto econômico feito pela FGV, que aponta, além do R$ 1,7 bilhão de retorno para economia da cidade, a criação de 20 mil postos de trabalho em cada dia de evento.

“A partir deste momento Interlagos é um dos espaços de eventos com melhor infraestrutura do mundo, e pode receber qualquer grande evento”, apontou Roberta Medina, vice-presidente do The Town. “O evento nem começou, mas já temos muitos meses de trabalho e deixaremos um legado para cidade. Não se trata do The Town, se trata do nosso autódromo com uma infraestrutura de primeiro mundo”, completou.

The Town

Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro a Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, vai receber meio milhão de pessoas para curtir a primeira edição do The Town. Os shows, com grandes nomes da música nacional e internacional, serão distribuídos em 6 palcos.

O festival conta ainda com inúmeras experiências que vão além dos shows. Serão 9 grandes espaços, 4 brinquedos, ativações de grandes marcas, musical inédito, Market Square, por exemplo.