Aussie Grill promove Hot November com descontos

O Aussie Grill, restaurante 100% delivery do mesmo grupo de Outback e Abbraccio, entra na vibe da Black Friday trazendo ações especialmente criadas este ano. Desde o dia 16 de novembro, em parceria com o iFood, três itens do cardápio da marca estarão com até 90% de desconto: é o Hot November Aussie Grill .

Um dos destaques é o sanduba Smoked Honey Mustard estará de R$20,90 por R$7,99. As Kettle Chips, batatinhas muito crocantonas e temperadinhas, estarão de R$14,90 por R$4,99. E por fim, o Crispy Chicken Tenders de 3 unidades com molho aioli estará de R$12,60 por R$0,99. Isso mesmo, noventa e nove centavos!

Já o Smoked Honey Mustard ficará disponível nos dias 18 e 24 de novembro, nossas Kettle Chips nos dias 17, 23 e 29 de novembro e o Crispy Chicken Tenders nos dias 16, 22 e 25 de novembro.

Nessa sexta, dia 26 de novembro, os três itens estarão disponíveis juntos!

Para aproveitar, basta encontrar o Aussie Grill mais próximo no aplicativo do iFood e fazer seu pedido. A promoção será válida em todas as unidades do Brasil, e cada usuário poderá comprar apenas 1 item da promoção por pedido. As ofertas estarão disponíveis das 14:00 às 15:59 e das 21:00 às 23:30.

Para mais informações, acesse o site ou o instagram da marca @aussiegrill.br.

Sobre Aussie Grill

O Aussie Grill possui 68 operações no Brasil e está presente em 33 cidades, 15 estados e no Distrito Federal. Tendo a proteína do frango como carro-chefe do seu menu, a marca tem em seu DNA o conceito Sweet and spicy, e prioriza o sabor, a mistura de ingredientes frescos e temperos marcantes. Atuando exclusivamente via delivery e se posicionando como fast casual, Aussie Grill explora o mundo em busca de inspirações para criar combinações com sabores intensos, que transformam a experiência de comer em entretenimento. A rede foi criada em 2019 na Arábia Saudita, expandindo posteriormente para outras regiões como Hong Kong e EUA. A primeira operação brasileira da marca foi inaugurada em 2020, em São Paulo. Aussie Grill pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas de Outback Steakhouse e Abbraccio no país.