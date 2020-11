Aumento de casos de covid no Estado faz Governo estender quarentena

“Houve um aumento de 18% no número de internados, tanto na rede pública quanto no sistema privado”. A frase foi dita na segunda, 16, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, por Jean Gorinchteyn, Secretário da Saúde do Estado de São Paulo.

O aumento do número de casos de Coronavírus no Estado de São Paulo fez com que o Governo decidisse não anunciar nenhuma reclassificação no Plano São Paulo. Havia a expectativa de que as regiões atualmente na fase amarela evoluíssem para a verde.

Assim, a quarentena irá até 11 de dezembro e nenhuma região vai evoluir para a fase verde. A capital, que está na fase verde, não vai evoluir para a fase azul ainda esse ano.

Segundo o secretário, no entanto, esse aumento ocorre em comparação à semana epidemiológica 45, quando os dados foram os menores do Plano São Paulo. Mas, em suas palavras, “Por precaução e responsabilidade, o Governo do Estado optou por não realizar a reclassificação”.

A especulação é de que a classe média e a classe alta relaxou nas medidas de prevenção, participando de festas e eventos, além de se expor mais nas ruas, o que explicaria o aumento da procura por hospitais particulares.

O Jornal da USP, em matéria assinada por Luiza Caires, com colaboração de Beatriz Azevedo, fez um levantamento sobre o aumento dos casos e publicou relatos que mostram que as UTIs dos hospitais particulares da capital paulista estão com movimento intenso de pacientes com sintomas e internações por Covid:

O Sírio-Libanês não emitiu comunicados oficiais, mas profissionais que trabalham no Hospital disseram extra-oficialmente que a internação lotou. “Voltei de férias e estava um caos. Para você ter ideia, tem adulto internado na pediatria, por falta de lugar”, disse um deles. O mesmo foi relatado por um profissional da saúde do Hospital São Camilo do bairro Pompeia: “Todos os 400 leitos estão ocupados por pacientes com covid. UTI e dois andares cheios”, contou à reportagem do Jornal da USP o profissional, que também preferiu não se identificar. O professor da FMUSP Paulo Lotufo diz que, ao acompanhar dados de hospitais privados como Einstein e Sírio, é preciso cuidado pois eles recebem pacientes do País todo. Outra coisa: “uma possibilidade seria se tratar de um hotspot, um ou dois eventos de super propagação como, por exemplo, já houve com festa de casamento e até chá de bebê. Para saber isso, os hospitais teriam que divulgar dados mais detalhados do perfil dos internados, mas eles não fazem isso”, diz Lotufo.