Aumentam casos de intoxicação em crianças na capital

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações (PMPCI), alerta para o aumento de casos domésticos de intoxicação entre crianças menores de 5 anos de idade. Os medicamentos e produtos de uso domiciliar, como alvejantes, desinfetantes, amaciantes, entre outros, são os principais causadores desses acidentes.

O reflexo desse aumento pode ser observado nas notificações cadastradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). De acordo com os dados do PMPCI, o aumento foi de 62% nos casos suspeitos de intoxicação exógena ocorridos nas residências da capital paulista, em crianças menores de 5 anos, de 2016 a 2023. Enquanto em 2016, foram registrados 167 casos, de janeiro a junho, neste ano o número chegou a 271 notificações nessa faixa etária. Os dados contemplam os atendimentos realizados na rede pública de saúde, tanto municipal quanto estadual, e na rede privada.

O coordenador do PMPCI, Paulo Tenório Cerqueira Neto, destaca a importância dos cuidados que se deve ter para evitar esses acidentes. “Cada ambiente doméstico pode conter substâncias perigosas. Desta forma, é importante que os pais e responsáveis tenham cuidados como: guardar medicamentos, tintas, removedores, entre outros produtos, fora do alcance das crianças, além de guardá-los em armários, preferencialmente em locais altos e trancados.”

A intoxicação é definida como o aparecimento de sinais e sintomas prejudiciais aos humanos e animais, em razão do contato com substâncias químicas. Entre os principais sintomas que indicam a intoxicação, estão vômito, salivação excessiva, dificuldades para respirar e desmaios.

A Prefeitura de São Paulo dispõe dos serviços do Centro de Controle de Intoxicações (CCI), que conta com uma equipe formada por médicos e enfermeiros, e tem objetivo de oferecer orientações e informações por telefone, sobre o diagnóstico e tratamento das exposições tóxicas. Nas situações de suspeita de intoxicação, o munícipe deve procurar imediatamente o serviço de emergência mais próximo de sua residência, como uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e entrar em contato com o CCI por meio dos telefones: 0800-771-3733 ou 5012-5311.

