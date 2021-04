Aulas gratuitas online ensinam a preservar o meio ambiente

Com a pandemia, a orientação das autoridades de saúde é de que a população só saia se necessário e que evite aglomerações e atividades presenciais que possam ser feitas de maneira remota. A situação já perdura mais de um ano e muita gente sente falta especialmente do contato com a natureza, de visitar parques ou fazer atividades ao ar livre.

Por outro lado, com mais tempo em casa, é possível fazer novos cursos e buscar conhecimento. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, por meio da Universidade Livre do Meio Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz), que tem sede no Parque do Ibirapuera, oferece vários cursos que podem não apenas trazer informações importantes no que se refere à sustentabilidade e preservação da natureza.

Com as atividades presenciais suspensas, a Umapaz tem oferecido aulas, palestras e cursos inteiros online.

Pelas redes sociais, é possível desde fazer aulas de Tai Chi Chuan até um curso completo de jardinagem.

Ainda em abril, haverá, por exemplo, uma palestra sobre Introdução à Meiponicultura, que faz parte da série de eventos que traz especialistas em “Interação Fauna-Flora”. O enfoque será às espécies chaves na polinização, ecologia e paisagismo., com conceitos sobre a importância das abelhas. Será no dia 28, quarta-feira, das 19h às 20h30.

Em maio, uma aula ao vivo, no dia 4, das 19h às 20h, sobre Agricultura Sintrópica, com Murilo Arantes.

A Agricultura Sintrópica é cada vez mais praticada, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Concebida por Ernst Götsch – fundamentada em conceitos como cooperação e abundância – está ancorada em ciência, a Biomimética, que tem a natureza como mentora e modelo. Visa não só à produção de alimentos, mas à regeneração de áreas degradadas, com o plantio concomitante de espécies arbóreas e agrícolas.

Muito procurado também é o curso oferecido pela Escola Municipal de Jardinagem, que forma três turmas por semestre. Para esse primeiro semestre de 2021, todas já estão lotadas e só em agosto novas turmas devem ser abertas.

Mas é importante ficar atento à programação para poder se inscrever nas próximas turmas. Com 45 de anos de existência a Escola Municipal de Jardinagem vem fazendo publicações, lives e cursos conduzidos nas redes sociais e plataformas da internet.

Outra atividade de educação para sustentabilidade da entidade é a Aventura Ambiental. Em tempos normais, a equipe promove passeios em parques municipais, com orientação sobre fauna e flora, história dos parques etc. Agora, com as atividades suspensas, a equipe traz essas informações por meio de fotos e folhetos informativos publicados também nas redes sociais.

Há ainda outras aulas sobre alimentação saudável, horta em casa, paisagismo. Todos com dicas práticas para trazer a natureza para dentro de casa, conhecer e preservar os parques da cidade e muito mais

Confira toda a programação no link bit.ly/2P2N7c8.