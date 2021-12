Aulas de tênis no Mané Garrincha: nova parceria

Incentivar o tênis como prática esportiva parece um bom projeto para diferentes faixas etárias e pessoas de todas as camadas sociais ou bairros da capital. Mas, uma recente parceria estabelecida entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto do Tênis, da Fundação Lemann, pegou praticantes do esporte de surpresa. Isso porque a parceria prevê que, a partir da próxima semana, crianças carentes vão passar a ter aulas de tênis em espaços do Centro Esportivo Mané Garrincha, da Rua Pedro de Toledo – ao lado da sede da própria Secretaria de Esportes, aliás.

E qual o problema? As quadras eram usadas pela SATI (Sociedade Amigos do Tênis do Ibirapuera) há 35 anos. A entidade conta com cerca de 500 associados, em grande maioria, idosos e informou ter sido “surpreendida no último dia 22/11/21, com a notícia repentina, de que será desalojada”.

A entidade defende que as quadras foram construídas com recursos dos próprios associados, “desalojando esses idosos que tanto lutaram para deixar o espaço em perfeitas condições de uso”

Procurada, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) informou que a parceria com o Instituto do Tênis beneficiará 15 mil crianças de escolas públicas, pelos próximos cinco anos, nas atividades que serão realizadas no Centro Esportivo Mané Garrincha, na Vila Clementino.

E explicou que o Instituto do Tênis foi selecionado, por meio de chamamento público, após comprovação de habilitação técnica e jurídica, e que o acordo de Cooperação que irá implementar o Projeto Rede Tênis Brasil já beneficiou outras 40 mil crianças em todo o país. Na parceria com a SEME, o Instituto do Tênis investirá mais de R$ 12 milhões, sem nenhuma participação de dinheiro público.

A Secretaria Municipal de Esportes ainda alega que as seis quadras do Mané Garrincha que serão usadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer na parceria com o Instituto do Tênis vinham sendo usadas de forma irregular pela Sociedade Amigos do Tênis do Ibirapuera, sem um contrato formal, inclusive com denúncias recebidas pela Ouvidoria de cobrança por parte dos administradores da SATI pelo uso do espaço público.

Segundo a Secretaria, entretanto, houve uma reunião e ficou acordado que a Sociedade Amigos do Tênis do Ibirapuera poderá usar, de forma compartilhada, as quadras com as crianças do Projeto Rede Tênis Brasil. “A SATI, portanto, está ciente de que o espaço público deve beneficiar todos os cidadãos, e não apenas uma minoria”, informou, em nota.

O Instituto Tênis nasceu em 2002 com o objetivo de fomentar o tênis brasileiro, desenvolvendo atletas e treinados, com atuações que vão desde a apresentação da modalidade em escolas públicas até a formação de atletas de alto nível com destaque no cenário internacional. O Projeto Rede Tênis Brasil tem centros em Barueri, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Porto Alegre, além de contar com uma rede de academias e polos parceiros em todo o país.