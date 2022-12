Audiência pública dia 12 discute corte de verbas da Unifesp

No próximo dia 12 de dezembro, das 15h às 18h, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) promoverá uma audiência pública sobre o orçamento da universidade. Diante da situação emergencial, imposta pelo bloqueio de recursos financeiros das universidades federais – conforme nota publicada em 5 de dezembro, o tema coloca-se como prioritário na agenda de debates institucionais.

A situação atual impede o pagamento dos auxílios para permanência estudantil (Pape, Auxílio Emergencial do Campus Zona Leste e Auxílio Promisaes) que estavam empenhados para pagamento em dezembro. As consequências são graves e imediatas, comprometendo a permanência dos(as) estudantes na universidade.

Trata-se de uma ação da Reitoria, em cumprimento ao estatuto da Unifesp, conforme art. 17, § 10. O evento ocorrerá de forma híbrida: presencialmente no anfiteatro do prédio da Reitoria e virtualmente com transmissão pelo canal da Unifesp no YouTube.

A participação e a colaboração de todos(as) da nossa comunidade é fundamental para ajudar a instituição a buscar as melhores soluções para esse momento orçamentário sem paralelo.

Serviço:

Audiência Pública sobre Orçamento da universidade

Data e horário: 12 de dezembro de 2022, das 15h às 18h

Local: Anfiteatro da Reitoria e transmissão pelo canal da Unifesp no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PLuxmjn0ohs