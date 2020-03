Atrasos no pagamento do gás não vão resultar em corte do fornecimento

A Comgás suspendeu até 31 de maio, as ações de interrupção de fornecimento de gás de consumidores residenciais e pequenos comércios. A medida é voltada para os imóveis que consomem até 500m³/mês, conforme a média de consumo do primeiro bimestre deste ano. A medida também será válida para hospitais e unidades de saúde.

Durante o mesmo período, nas indústrias será suspenso o consumo mínimo obrigatório do volume contratado e não retirado.

A decisão foi tomada pela empresa após conversa com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e com a Agência Reguladora, a Arsesp. As ações de interrupção de fornecimento de gás poderão ser feitas apenas em casos de emergência.

Em nota, a Comgás classificou o momento como “desafiador e único na história de nosso País”.

A empresa fornece gás natural a mais de 2 milhões de clientes, dentro de sua área de concessão (Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Região Administrativa de Campinas e Vale do Paraíba). “Nossos esforços neste momento estão concentrados nas ações imprescindíveis para a continuidade das atividades de forma remota, ou presencial quando necessário, garantindo à nossa equipe as melhores condições de segurança física, higiene, saúde e de apoio às suas famílias”, informou a empresa.

No segmento industrial, também foi suspensa, em caráter provisório, até 31 de maio de 2020, a cobrança de valores devidos a título de volume mínimo contratado e não retirado (take-or-pay), vencidos a partir de 23 de março.

Álcool etílico 70%

O grupo Cosan, controlador da Comgás, obteve também autorização da Anvisa para produzir álcool etílico 70% para limpeza e assepsia. Inicialmente, serão distribuídos quatro mil litros aos hospitais da rede pública na Grande São Paulo.