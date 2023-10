Atrações infantis gratuitas são destaque no Shopping VM

Duas atrações vão marcar o calendário do Shopping Vila Mariana em outubro e são imperdíveis – para públicos de todas as idades.

Nesse sábado, dia 7, a programação é voltada para as crianças. Vai ter show inspirado no “Super Mario e sua turma”, das 13h às 17h e o evento é gratuito. Também vai ter pintura facial, escultura de balões, penteadeira fashion e até baladinha.

Além de garantir muita diversão pra garotada, ainda dá para aproveitar e escolher o presente ideal para o Dia das Crianças! Muito mais, aliás, já que o shopping tem um mix de produtos para todas as idades e públicos, muitos serviços (banco 24h, lotérica, massagem terapêutica, ótica, veterinário, salão de cabeleireiros etc).

Vale ainda lembrar que o shopping abre todos os dias, das 10 às 20h, e conta com área de brinquedos e games para crianças poderem curtir enquanto os pais observam ou fazem suas compras. O Shopping também conta com Praça de Alimentação para garantir um passeio completo.

Miniaturas de carrinhos

O Shopping VM não garante apenas boas ofertas, diversidade em presentes e atrações infantis especiais nesse mês de outubro.

No dia 29 de outubro, vai acontecer o Segundo Encontro de Colecionadores de Miniaturas da Vila Mariana, com trocas, vendas, pistas de Hot Wheels, além de sorteio e exposição de miniaturas. A primeira edição do evento aconteceu em agosto e foi um sucesso, com participação de colecionadores, interessados, pessoas de todas as idades que já desenvolvem o hobbie ou que querem saber mais sobre ele. O evento se estende das 10h às 19h e é gratuito. O melhor, ainda há tempo, inclusive, para quem estiver interessado em participar como expositor.

O Encontro contará com a presença de Douglas do canal T-Hunted, como convidado especial, e fará palestra às 14h00 e sessão de autógrafos com poster personalizado! Para participar da palestra, entretanto, as vagas são limitadas e é preciso fazer a doação de 2 miniaturas lacradas.

O patrocínio do encontro é do @thekingofboxes_ e já estão confirmados os seguintes expositores:

Será no último domingo do mês – dia 29, das 10h até às 19h

Com o evento, o Shopping VM, que já tem mais de 30 anos de tradição no bairro, se firma como ponto de encontro da comunidade, onde é possível promover

Locação

Pessoas de espírito empreendedor ou interessadas em abrir um novo ponto comercial devem também visitar o Shopping VM com olhar especial: existem espaços disponíveis para locação, com unidades a partir de 9 metros quadrados, sem cobrança de luvas ou condomínio.

Para conferir ofertas e lançamentos, siga o shopping VM nas redes sociais – @shoppingvm. O site shoppingvm traz a relação de todos os lojistas e contato de cada um.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.