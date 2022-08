Atendimento em saúde mental tem novas unidades na zona sul

Com a pandemia, a crise econômica e a velocidade da sociedade atual, uma questão de saúde tem se agravado, ampliado seu alcance: os problemas de saúde mental. Essa semana, foram entregues no extremo sul a capital mais dois novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), um deles para crianças e adolescentes. Os Caps Infantojuvenil (IJ) III Jardim São Luís e Adulto III Jardim São Luís integram a Rede de Atenção à Saúde na cidade de São Paulo, que passa a contar com 101 unidades para a assistência em saúde mental. Ambas as unidades atenderão 24h, de segunda a domingo.

“Só nesta gestão foram inaugurados 18 Caps e, nos últimos meses, foram entregues quatro. Com isso, nós estamos com mais de cem leitos, seguindo a regra da desospitalização para os pacientes psiquiátricos. Estamos oferecendo, assim, um Caps de referência para que a população possa ter um atendimento adequado”, destacou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Os novos equipamentos serão incorporados à Rede de Atenção Psicossocial do município, ofertando acolhimento e cuidado para pessoas com quadros graves e persistentes dentro de seus respectivos públicos-alvo.

O prefeito Ricardo Nunes reforçou que as novas unidades se somam a outros equipamentos de saúde da região. “A gente passa a contar com 101 Caps na cidade. Aqui são dois Caps III com atendimento 24h. Temos pertinho o Hospital Municipal e a UPA Campo Limpo, a UBS Jardim Brasília, entre outros. Ou seja, um número de equipamentos muito grande nesse território.”

O Caps IJ III Jardim São Luís teve investimento total de R$ 97.951,56 e será gerenciado pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Comunitária Monte Azul. Ao todo, serão 49 colaboradores, incluindo médicos psiquiatras, neuropediatra, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. O prédio possui 16 salas, sendo dez leitos para acolhimento integral e capacidade para atender 210 pacientes por mês. O custo médio mensal da unidade será de R$ 598.871,92.

O Caps Adulto III Jardim São Luís também será administrado pela OSS Associação Comunitária Monte Azul e teve investimento total de R$ 249.291,92. A unidade possui 17 salas, sendo dez leitos para hospitalidade noturna e capacidade para atender 300 pacientes por mês. Serão 49 colaboradores, contando com médicos psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros. O custo médio mensal da unidade será de R$ 600.205,27.

Outras unidades

Na região sul, há vários outros CAPS para atendimento gratuito em saúde mental para adultos, jovens e crianças, incluindo as regiões de Vila Mariana, Saúde e Jabaquara, classificadas pela Prefeitura como região “sudeste”.

Confira alguns endereços. A lista completa está em bit.ly/2MDkos6