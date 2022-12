Assaí inaugura loja Aeroporto Congonhas

Unidade é um dos pontos comerciais mais estratégicos entre os adquiridos pela Companhia em 2021 e reforça estratégia da Cia em estar em grandes centros urbanos.

Um dos pontos mais estratégicos dentre os 70 hipermercados adquiridos pelo Assaí Atacadista em 2021 abriu as portas na quarta-feira (7 de dezembro). Além de estar localizada em uma via de grande fluxo – a Avenida Washington Luís, 5.859 – a nova loja fica em uma das regiões mais simbólicas da capital paulista do ponto de vista imobiliário: a poucos metros do Aeroporto de Congonhas.

“Essa é uma unidade emblemática no processo de aquisição dos pontos de hipermercado e exemplifica muito bem a entrada do Assaí ainda mais nos grandes polos urbanos, em regiões centrais e de grande conhecimento local e adensamento populacional”, explica José Novaes, Diretor Regional do Assaí.

O Assaí Aeroporto de Congonhas passou por obras que contemplaram desde a adaptação da estrutura do prédio; a aquisição de novos equipamentos e mobiliário para a loja; e a contratação de mais pessoas (em comparação quando no local funcionava o hipermercado). “Foram importantes adaptações para que o ponto pudesse servir ao nosso modelo de negócio. Isso não apenas revitalizou todo o espaço, gerando uma loja nova e bem equipada, como também trará à região nosso modelo campeão, que une qualidade a preço baixo em uma experiencia de compras superior no segmento de atacarejo” conta Novaes.

Além das adaptações ao novo modelo, a unidade também conta com serviços, como Açougue, Cantinho do Churrasco, Empório de Frios, Adega de Vinhos e 3 pontos gratuitos para recarregamento de carros elétricos. Seu espaço interno dispõe de climatização e ambientação aperfeiçoadas, pé-direito alto e corredores largos e espaçosos; mais de 7,7 mil m² de área de loja, em uma estrutura com 40 caixas de pagamento (com opções de passagem rápida para até 15 volumes), e mais de 900 vagas de estacionamento para carros e motos. Adicionalmente, foram gerados mais de 500 empregos diretos e indiretos, priorizando a contratação de colaboradores(as) que trabalhavam no antigo hipermercado.

Com esta inauguração, o Assaí alcança a marca de 256 lojas, sendo 97 só no Estado de São Paulo.

Serviços especiais

O Assaí Aeroporto de Congonhas apresenta um mix de serviços que agrega mais facilidade e completam a cesta de compras dos(as) clientes em seu dia a dia. São eles:

Açougue: Mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves com peças frescas e de alta qualidade. Atendimento especializado com açougueiros(as) treinados(as) para oferecer ao(à) cliente o produto como desejar: cortado, fatiado ou moído. Opção também disponível no balcão de autosserviço.

Cantinho do Churrasco: Todos os itens reunidos em um mesmo local para facilitar a vida dos(as) churrasqueiros(as), como carvão, sal grosso, temperos, cooler, tábuas e espetos. E o melhor: ao lado do açougue, para que fique tudo organizado e fácil de encontrar;

Empório de Frios: Atendimento para a venda de frios, laticínios e embutidos fatiados ou fracionados, assim como azeitonas a granel, tudo ao gosto do(a) cliente(a), além da possibilidade de compra diretamente no balcão de autosserviço.

Adega de Vinhos: São mais de 300 rótulos da bebida para agradar até aos paladares mais exigentes. A lista é diversa e inclui variedades de países mundialmente conhecidos como grandes produtores vinícolas, como Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, entre outros.

Na nova loja são comercializados, ainda, mais de 9 mil produtos, com destaque para o incremento de queijos, vinhos e azeites. Estão incluídas ainda as demais categorias de alimentos, além de bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, pet, eletroportáteis, embalagens e descartáveis.

Ideal para quem busca economia, os preços no Assaí são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo tradicional. O cliente economiza ainda ao se utilizar da política de dois preços – que traz economia tanto para quem compra itens unitários e também para aquisições em atacado. A unidade tem ainda o Televendas, ideal para o(a) comerciante que precisa de agilidade. Outra vantagem são as facilidades de pagamento, com diversos formatos aceitos, além do Passaí, a bandeira própria de cartão de crédito do Assaí e que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Serviço: Assaí Aeroporto de Congonhas

Data de inauguração: 07 de dezembro de 2022 (quarta-feira);

Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 07h às 22h, e aos domingos e feriados, das 08h às 20h.

Endereço: Av. Washington Luís, 5859 – Vila Congonhas;

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de Cash & Carry que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de aproximadamente R$ 55 bilhões nos últimos 12 meses, está presente nas cinco regiões do País com 256 lojas distribuídas em 23 estados, além do Distrito Federal. Possui cerca de 70 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence pelo 7º ano consecutivo); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.