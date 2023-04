Arquitetura da Casa das Rosas é tema de palestras no jardim

O museu Casa das Rosas preparou algumas atividades para o mês de abril que abordam a arquitetura do casarão, a história da cidade e da Avenida Paulista, além de questões gerais sobre patrimônios históricos. Trata-se de palestras e oficinas gratuitas, e as pessoas interessadas não precisam ter conhecimento prévio sobre os temas.

A instituição integra a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis.

Com o objetivo de resgatar a história da Avenida Paulista, local onde a Casa das Rosas está inserida e que conta muito sobre a cidade de São Paulo, no dia 11 de abril, das 19h às 21h, haverá a atividade O engenheiro, o comércio e a avenida: entre a memória da Casa das Rosas e a construção. A palestra, ministrada por Carlos Moura, historiador com pesquisas voltadas para história urbana, domesticidade, habitação e patrimônio cultural, será acessível na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Inscrições aqui

Como parte do curso O cinema entre o documento e o monumento, que iniciou no sábado (1) na Casa das Rosas, no dia 15 de abril será apresentada uma sessão ao ar livre dos episódios Mausoléu, Vestígio e Restauro da série Monumentos (2002), realizada pelo Sesc TV, em parceria com a historiadora Lucília S. Siqueira em coprodução da Ebisu Filmes e Loma Filmes. Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo com o diretor Paulo Pastorelo.

A atividade será realizada no jardim do museu e não há necessidade de inscrição.

E finalizando a programação do mês voltada ao patrimônio e arquitetura, no dia 26 de abril, das 19h às 21h, acontecerá a palestra Diálogos transnacionais e habitação: a história da Avenida Paulista, com Michele Dias, doutoranda em História pela UNICAMP voltada à História Urbana e História da Habitação. Os interessados podem se inscrever aqui.

Acompanhe a agenda completa no site da instituição: www.casadasrosas.org.br.

Serviço:

• Palestra

O ENGENHEIRO, O COMÉRCIO E A AVENIDA: ENTRE A MEMÓRIA DA CASA DAS ROSAS E A CONSTRUÇÃO

Com Carlos Moura

Terça-feira, 11 de abril de 2023, das 19h às 21h

A atividade será realizada por meio da plataforma Zoom.

Inscrição aqui – Prazo: 11/04

Vagas: 300

• Sessão de cinema

O CINEMA ENTRE O DOCUMENTO E O MONUMENTO: Exibição da série “Monumentos”

Com Paulo Pastorelo

Sábado, 15 de abril, das 19h às 21h

A atividade será realizada presencialmente, no jardim da Casa das Rosas.

Não há necessidade de inscrição.

• Palestra

DIÁLOGOS TRANSNACIONAIS E HABITAÇÃO: A HISTÓRIA DA AVENIDA PAULISTA

Com Michele Dias

Quarta-feira, 26 de abril de 2023, das 19h às 21h

A atividade será realizada por meio da plataforma Zoom.

Inscrição aqui – Prazo: 26/04

Vagas: 300

A Casa das Rosas está passando por restauro. O telefone atual para contato é do Anexo da Casa Guilherme de Almeida: 11 3673-1883 | 3803-8525; ou pelo e-mail disponível no site.

Jardim do museu aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h. Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo – SP

Programação gratuita