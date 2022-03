Arena Gamer é inaugurada no Santa Cruz

É fã de games? Então, precisa conhecer essa nova atração da Vila Mariana. O Xdome Gamer Lab acaba de ser inaugurado no Shopping Santa Cruz, no Piso L2. A proposta é receber clientes de todas as idades para viverem uma experiência completa. O espaço irá funcionar como uma conexão entre os mundos online e offine e um ponto de encontro para a comunidade gamer no mundo real.

“A inauguração do Xdome chega para fortalecer nosso pilar de entretenimento, para atendermos públicos específicos e proporcionar experiências de qualidade. Estamos em uma localização privilegiada, com fácil acesso pelo metrô de São Paulo e esperamos atrair os fãs de games para viverem esse universo de alta tecnologia e inovação que trazemos para o nosso espaço”, reforça Alexandro Tedesco Rigon, Gerente de Marketing do Shopping Santa Cruz.

Inspirada nas arenas de games mais modernas do mundo, o Xdome Gamer Lab é um espaço de mais de 300 m² com nove ambientes, um lounge de convivência, 60 estações com PCs de última geração, snack bar e varejo. A novidade promete experiências extraordinárias para os consumidores com grandes streamers ao vivo do local, campeonatos amadores e profissionais, e eventos de meet and greet com influenciadores e especialistas em eSports.

A arena funcionará de domingo a quarta-feira, das 10h às 22h e quinta-feira a sábado das 10h às 03h. Destaque para o horário corujão que funcionará das 22h às 03h, ideal para os jogadores que gostam de virar a noite enfrentando desafios. Os valores variam entre R$25 e R$40/ hora.

O Xdome Gamer Lab faz parte de uma aposta brMalls no mercado de games e eSports. A companhia pretende expandir o Xdome para outros shoppings e ressalta seu compromisso com o entretenimento e com a inovação no segmento brasileiro de games com outras operações.

“Estamos investindo fortemente em alta tecnologia para aprimorar experiências, divertir e entreter os fãs do universo dos games que já somam 102 milhões no Brasil e, desse total, 44% jogam todos os dias. Queremos atrair para as redes dos shoppings, principalmente, o público da geração Z, com hábitos e demandas ainda pouco exploradas pelo setor”, finaliza Vanessa Amorim, Diretora de Marketing da brMalls.

Sobre o Shopping

O Shopping Metrô Santa Cruz tem 19.258m² de área construída em um ambiente casual e descontraído. No total, são 131 lojas, que oferecem um mix de produtos masculinos, femininos, infantil e utilidades.

O empreendimento conta com o maior cinema da região, com nove salas. A gastronomia conta com restaurantes como Outback, A Chapa e La Guapa. O empreendimento tem ainda uma alameda de serviços completa com lotérica, agência de viagem, câmbio, locação de veículos, serviços estéticos e de saúde.

Serviço

Horário: domingo a quarta-feira, das 10h às 22h e quinta-feira a sábado, das 10h às 03h

Local: Piso L2 do Shopping Santa Cruz – R. Domingos de Morais, 2564 – Vila Mariana, São Paulo.