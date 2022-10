Arena Baba Hanna chega com novidades ao Jabaquara

Com clima de praia, o bairro do Jabaquara ganha uma nova atração, a arena Baba-Hanna, uma arena de esportes, com aulas de beach tennis, futevôlei, vôlei, funcional, além de patinação artística e futsal.

Aos finais de semana o entretenimento é realizado pelas bandas com músicas ao vivo, onde seus clientes além de curtirem um som, também saboreiam a deliciosa culinária de seu restaurante/bar.

“A sensação de estar na praia te faz não querer ir embora – Vivian Zenedin (aluna de futevôlei)”

“O bairro do Jabaquara estava precisando de um lugar maravilhoso como esse – Willian Pereira (morador e vizinho da arena)”

A arena funciona de segunda a sábado das 7h às 23h e domingo das 8h às 21h, está localizada na Praça Vinte de Setembro nº 2– Cidade Vargas, (dentro da Sociedade Amigos da Cidade Vargas, conhecida como Sedinha)

Para mais informações entre em contato no (11) 91287-1620 ou pelo instagram: @arenababahanna.

Não perca tempo e conheça essa maravilha que chegou ao bairro do Jabaquara!