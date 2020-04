Após reclamações, SPTrans acrescenta 151 ônibus à frota operante

A SPTrans, nesta terça-feira de manhã (31/03) depois de diversas reclamações no dia anterior, veio a público informar que acrescentou mais 151 veículos à frota que está rodando nas ruas atualmente para sanar a demanda de alguns terminais e linhas. As criticas em sua maioria foram de que com a grande diminuição os ônibus ficaram cheios e assim as aglomerações não puderam ser evitadas.

Os veículos irão reforçar a frota de ônibus nos terminais Cachoeirinha, Santo Amaro, Grajaú e Jardim Ângela e em mais 37 linhas que atendem outras regiões da cidade. Os ônibus serão distribuídos da seguinte forma: 76 para os terminais e 75 para outras 37 linhas

Os quatro terminais foram escolhidos por apresentarem demanda expressiva em algumas linhas na manhã desta segunda-feira (30/03).

O acréscimo destes veículos busca equilibrar a oferta do transporte público à demanda de passageiros em algumas linhas específicas, uma vez que o número de passageiros está em 23% enquanto a frota foi adequada para 40% de um dia útil.

Como funciona o reforço nos terminais?

Os veículos ficam na reserva e não estão atrelados à operação de uma linha específica, desta forma poderão atender quaisquer linhas de acordo com a demanda de passageiros apurada pela equipe de campo da SPTrans e pela central de monitoramento. Estes ônibus ficarão estacionados nas proximidades dos terminais e poderão entrar em operação nas linhas que apresentarem excesso de passageiros.

O objetivo da medida é evitar aglomerações de passageiros nas filas dos terminais, pontos de ônibus e no interior dos coletivos. O reforço será feito nos picos da manhã e da tarde.

Linhas que receberão reforço de frota

Segue a relação de linhas que receberão reforço de frota a partir de 31/03:

4310/10 E.T. ITAQUERA – TERM. PQ. D. PEDRO II

4313/10 TERM. CID. TIRADENTES – TERM. PQ. D. PEDRO II

1783/10 CACHOEIRA – METRÔ SANTANA

1025/10 JD. CAROMBÉ – CONEXÃO PETRÔNIO PORTELA

9784/10 JD. DOS FRANCOS – METRÔ BARRA FUNDA

6840/10 TERM. JD. JACIRA – TERM. CAPELINHA

875H/10 TERM. LAPA – METRÔ VL. MARIANA

817C/10 LAPA – HOSP. DAS CLÍNICAS

2013/10 COHAB ANTÁRTICA – CACHOEIRINHA

5175/10 BALN. SÃO FRANCISCO – PÇA. DA SÉ

6913/10 TERM. VARGINHA – TERM. BANDEIRA

179X/10 JD. FONTÁLIS – METRÔ BARRA FUNDA

5012/10 VL. GUACURI – JABAQUARA

5702/10 REFÚGIO STA. TEREZINHA – METRÔ JABAQUARA

5701/10 METRÔ CONCEIÇÃO – SHOP. MORUMBI

5290/10 DIV. DIADEMA – TERM. PQ. D. PEDRO II

6000/10 TERM. PARELHEIROS – TERM. STO. AMARO

5630/10 TERM. GRAJAÚ – METRÔ BRÁS

6003/10 TERM. GRAJAÚ – TERM. VARGINHA

971X/10 TERM. CACHOEIRINHA – METRÔ SANTANA

273G/10 JD. HELENA – METRÔ ARTUR ALVIM

695T/51 TERM. CAPELINHA – METRÔ VL. MARIANA

1024/10 JD. CAROMBÉ – CONEXÃO PETRÔNIO PORTELA

8016/10 JD. RINCÃO – TERM. PIRITUBA

695X/10 TERM. VARGINHA – METRÔ JABAQUARA

6960/10 TERM. VARGINHA – TERM. STO. AMARO

6450/10 TERM. CAPELINHA – TERM. BANDEIRA

6451/10 TERM. CAPELINHA – TERM. BANDEIRA

737A/10 TERM. JD. NGELA – TERM. STO. AMARO

6505/10 TERM. GUARAPIRANGA – TERM. BANDEIRA

6072/10 JD. SÃO NICOLAU – TERM. VARGINHA

978T/10 JD. GUARANI – METRÔ BARRA FUNDA

172X/10 PQ. NOVO MUNDO – METRÔ TATUAPÉ

172J/10 JD. BRASIL – TATUAPÉ

7040/10 PARAISÓPOLIS – PINHEIROS

8038/10 PQ. CONTINENTAL – LAPA

8012/10 METRÔ BUTANTÃ – CID. UNIVERSITÁRIA

A SPTrans seguirá monitorando diariamente a movimentação de passageiros e fará ajustes, se necessário, para atender a população. Em razão da pandemia do coronavírus, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que as pessoas evitem sair de casa. A prioridade neste momento é manter o transporte disponível àqueles que prestam serviços essenciais na cidade e evitar a circulação desnecessária nas ruas da cidade.

Medidas contra o novo coronavírus no transporte público

A SPTrans criou um site com as notícias relacionadas ao transporte público em virtude da pandemia de Covid-19, incluindo mudanças de linhas, funcionamento dos postos e recomendações de como se prevenir: http://www.sptrans.com.br/covid-19.