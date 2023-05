Apaixonados podem curtir pizza napolitana à luz de velas

Há muitas características que os clientes já atrelam à GattoFiga Pizza Bar. Romantismo, certamente, é uma das principais. E esse clima de outono, o Dia dos Namorados, a vontade de harmonizar vinhos e pizzas só fazem aumentar a vontade de curtir uma experiência daquelas inesquecíveis.

Jantar à luz de velas, apresentação ao vivo de jazz, flores, decoração que remete ao amor em cada detalhe… Tudo isso está lá. Bem como um cardápio que valoriza a conversa, o carinho, cada minuto do encontro.

Claro, não precisa ser só no Dia dos Namorados, mas em 12 de junho, que esse ano acontece em uma segunda-feira, haverá um cardápio especial.

Para celebrar o amor e a paixão em um ambiente tão propício, a GattoFiga preparou dois tipos de pacotes diferentes e está fazendo reservas para dois horários, também.

O pacote Amor Eterno tem custo de R$ 370 para o casal e inclui: uma entrada, duas pizzas individuais napolitanas, duas sobremesas, dois cafés e duas taças de espumantes. Já o pacote Apaixonados custa R$ 280 para o casal e inclui uma entrada, uma pizza, uma sobremesa, dois c afés e duas taças de espumante. Os valores dos pacotes não incluem taxa de serviço nem outras bebidas.

As reservas são feitas sob o pagamento, por PIX, de 50% do valor, adiantado. E podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp (11) 5587-1360 e pelo e-mail reservas@gattofiga.com.

Mas, quem tem interesse em ir no dia 12 de junho à GattoFiga deve se apressar, porque as vagas são limitadas e já há grande procura. Os casais podem optar entre duas alternativas de horário para a reserva: das1 8h às 20h30 ou das 20h45 às 23h.

Vale lembrar que a GattoFiga Pizza Bar funciona Terça a quinta, e no domingo 18h – 23h e às sextas e sábados 18h à meia-noite. Excepcionalmente, estará aberta na segunda, 12 de junho, por conta do Dia dos Namorados.

Aliás, em junho, a casa está celebrando quatro anos de existência, ou melhor, de grande sucesso, inclusive na superação das restrições da pandemia. “Foram anos marcados pelos mais diversos desafios e incertezas, mas também de conquistas”, resume Edson Leite, que comanda a casa. .

“Como forma de agradecimento para todos que fazem parte dessa história, montamos uma programação especial nas apresentações de jazz ao vivo, que acontecem às quartas e aos domingos, a partir das 19h”, conta Cida Montagner, outra idealizadora da GattoFiga. Para conferir a programação completa, acompanhe o Instagram @gattofigapizzabar.

Eles ainda relembram que recentemente foram acrescentadas várias novidades no cardápio, entre drinks, entradas, pizzas e sobremesas.

Quer uma sugestão para a experiência ser incrível? Comece pelo drink New York Sour, que mescla Uísque, Suco de Limão Siciliano, Xarope, Clara de Ovo e Vinho Malbec.

Depois, como entrada, aposte na Clementine; clássica entrada da casa, com deliciosa massa de longa fermentação natural, acompanhada de Mascarpone, Linguiça Blumenau, Azeitonas Pretas, Cebola Roxa e Cebolinha.

Pizza super original e sedutora? Que tal a Puttanesca, com a incomparável massa de longa fermentação sob molho de tomate San Marzano, aliche italiano Agostino Recca, alho, pimenta dedo-de-moça, azeitona preta e orégano.

E para adoçar a noite, antes do cafezinho, chame à mesa a novidade da casa: Mousse de Pistacchio, com ganache de chocolate belga, finalizado com praliné de pistache e flor de sal (foto). Absurdamente saboroso. Ou pela pelo Trio com Panna Cotta Com Calda de Frutas Vermelhas; Panna Cotta Tropical, acompanhada com Calda de Manga e Limão Siciliano e, por fim, a Panna Cotta Com Calda de Damasco e Flores Comestíveis.

A GattoFiga fica em um sobrado charmoso na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp(11) 5587-1360 – Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.