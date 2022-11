Antecipar compras de fim de ano facilita escolha e pode gerar economia

Ao caminhar pelos corredores do Shopping VM, os consumidores percebem que várias lojas estão com ofertas por conta da proximidade da Black Friday, oficialmente agendada para 25 de novembro. Outras, ainda, estão repletas de novidades para facilitar na escolha de roupas, calçados, presentes e decoração para as festas de fim de ano.

Tudo isso já naquele clima gostoso de fim de ano, com decoração de Natal prontinha pra agradar pessoas de todas as idades. A decoração está instalada desde o início desse mês e é uma grande atração para a garotada.

Destaque para o trono do Papai Noel: todo mundo pode aproveitar para fazer uma foto em meio à decoração especial.

Muitos clientes optam em já se planejar e fazer as compras nessa fase porque, além de pegar as promoções da Black Friday, que podem ser para presentes, compras para casa ou mesmo looks para o verão e as festas de fim de ano, ainda têm a vantagem de poder escolher com tranquilidade e liberdade.

Ao deixar pra última hora, muitas vezes, os clientes não conseguem encontrar o tamanho, a cor desejada, o produto exato que imaginavam, por conta do grande movimento. A antecipação facilita essas escolhas.

O Shopping

Há mais de 30 anos, o Shopping VM é referência na comunidade por conta do bom mix de lojas. Além de contar com várias marcas famosas, tanto na Praça de Alimentação quanto nos corredores de lojas, o VM conta com alternativas com clientela fiel em diversos setores.

O empreendimento tem ótica, adega, lingerie, moda, papelaria, artigos de presente, eletrodomésticos, eletrônicos, tênis e calçados em geral, decoração, artigos de pesca, chocolateria, pijamas e meias, informática, fitness, perfumaria e cosméticos, bijouterias…

Aberto todos os dias, o Shopping VM tem ainda espaço de brincadeiras para as crianças – o Circus Play, com brinquedões e games. As comodidades não param por aí: estacionamento próprio, lotérica, fraldário, ponto de táxi, lava-rápido, veterinário…

Vale ainda destacar que o Shopping é também ponto de encontro dos fãs do futebol, que conta com um ponto de Troca de Figurinhas da Copa, com ambiente super divertido e decorado para completar o álbum.

O VM tem uma unidade McDonalds, Casa do Pão de Queijo além de loja de produtos da culinária mineira – doces, queijos e outras delícias – direto do fabricante. A loja da Cacau Show é outro destaque.

Locação de lojas

Para quem está buscando novos rumos e pensa em investir em negócios, vale destacar que o Shopping VM tem espaços para a locação.

Há espaços disponíveis em vários formatos e tamanhos, a partir de apenas 9 metros quadrados. Também não há cobrança de luvas e nem de condomínio, apenas da locação.

Muito admirado pela históri ana Vila Mariana, o Shopping VM tem um mix diferente de outros, por reunir tanto marcas famosas quanto comerciantes locais, representantes de produtores artesanais, outlets, lojas originais com itens exclusivos, importadores….

Para manter a fidelidade, o Shopping VM desenvolve várias ações de marketing, com comerciais em tv, jornais, portais, além de manter o site atualizado e com contatos de todos os lojistas. Nas redes sociais, são divulgadas ofertas, produtos e serviços dos lojistas.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados. Para detalhes, visite o site shoppingvm.com.br. Ou siga nas redes sociais: instagram.com/shoppingvm.