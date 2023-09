Amigos da Cinemateca têm benefícios diversos

A Cinemateca vive um momento de reconstrução, após um período de incertezas que comprometeu drasticamente suas atividades. Nesse período, houve uma grande mobilização social que reuniu a classe cinematográfica, os poderes públicos e a sociedade civil no Brasil e no exterior em defesa da retomada de seus trabalhos.

Recentemente, a Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC) foi qualificada como Organização Social para administrar a Cinemateca Brasileira. Sua principal missão é renovar a Cinemateca e devolvê-la à sociedade como umas das melhores instituições brasileiras no campo da preservação e da difusão cultural.

Em abril de 2022, o Programa de Amigos da Cinemateca foi criado com o objetivo de fortalecer as relações da instituição com sua comunidade e mobilizar apoio para suas atividades. O Programa vem firmando parcerias com diversas instituições, para oferecer ao Amigo da Cinemateca uma série de benefícios.

A Anuidade do Programa é de R$ 100,00 e para participar basta realizar o cadastro na plataforma Evoé, parceira da Sociedade Amigos da Cinemateca. Pessoas físicas também podem apoiar a Cinemateca Brasileira com o Imposto de Renda, abatendo até 6% do imposto devido. Basta escolher na opção de pagamento ao se cadastrar pela plataforma Evoé.

Imposto de Renda

Outra forma de contribuir é por meio do Imposto de Renda. Pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, pessoas físicas que fazem Declaração Completa do Imposto de Renda podem destinar até 6% do imposto devido para projetos culturais. Essa regra vale tanto para quem tem impostos a pagar, quanto para aqueles que têm impostos a receber. A diferença é que quem tem impostos a pagar subtrai o valor apoiado, e quem tem imposto a receber acrescenta o valor apoiado na restituição.

Benefícios

Os “Amigos da Cinemateca” contam com vários benefícios em entidades parceiras. Para usufruto desses benefícios, é necessário sempre apresentar a carteirinha de identificação.

Confira:

– Café da Cinemateca Brasileira: 20% de desconto nas consumações.

– MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo: entrada gratuita, com direito a 01 acompanhante, sujeita à lotação do espaço.

– Pinacoteca de São Paulo – Estação, Luz e Contemporânea: desconto de 50% na entrada.

– Museu de Arte Sacra de São Paulo: Entrada gratuita.

– Restaurante Capim Santo – Unidade Museu da Casa Brasileira: Cortesia no prato de entrada.

– Aliança Francesa: 35% de desconto nos cursos regulares (on-line ou presencial nas unidades de São Paulo – Capital).

– Museu do Futebol: Desconto 50% na entrada.

– Museu da Língua Portuguesa: Desconto 50% na entrada.

– Editora UBU: Cupom de Desconto de 20% em produtos do site da Editora UBU.

– Museu da Imigração: Entrada gratuita.